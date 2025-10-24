مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان، از وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در منطقه تنگه سیاه شهرستان کوهدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان گفت: یک عضو از اعضای هیات کوهنوردی غیربومی که در ارتفاعات منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی حضور داشتند، از ارتفاعات موسوم به «رگه روه» سقوط کرده که تلاش همنوردان و مردم محلی برای یافتن فرد آسیب دیده تا کنون به نتیجه نرسیده است.

 غلامرضا علی‌محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان، از وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در منطقه تنگه سیاه شهرستان کوهدشت خبر داد.

وی اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۱۵ امروز، گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر از ارتفاعات این منطقه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد که بلافاصله یک تیم پنج نفره از نجات‌گران کوهستان شعبه کوهدشت به محل حادثه اعزام شدند.

 مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان تأکید کرد: این خبر اولیه از حادثه است و اطلاعات تکمیلی پس از دریافت جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.

ناشناس
۲۱:۲۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یک نفر از یک گروه در محلی مشخص سقوط کرده
چند تیم نجات نمی تواند اورا پیدا کنند !!!
به این میگویند نوابغ روزگار !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۲۱:۲۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یه نفر هم افتاده تو چاه میخوای این خبرم بزن، راستی یه شوتی هم یه نفر رو زیر گرفته اینم کار کن
۱
۵
پاسخ دادن
