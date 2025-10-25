باشگاه خبرنگاران لرستان؛ سارا بابایی- جذب سرمایه گذار و گردشگر که خود بالاترین سرمایه انسانی برای یک استان است، بدون وجود راههای مطمئن،کوتاه و ایمن ممکن نیست!

تیرماه 1404 بود که عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه خرم آباد - اراک در محل روستای کزاز شازند کلید خورد تا این قطعه آزادراهی که به قول نماینده لرستان، مطالبه مردم هر ۲ استان مرکزی و لرستان و بخشی از آزادراه شمال جنوب و جاده ترانزیتی است که بیشتر کالای کشور از آن جابجا می شود، بنابراین مردم لرستان از مزایای این طرح برخوردار می شوند و استان مرکزی هم به واسطه تولید صنعتی، برای صادرات از این مزیت استفاده می کند.

سیزده سال انتظار!

گودرز بابا عباسی سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل لرستان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از محور های مواصلاتی بین استانهای لرستان و مرکزی محور ازنا شازند با طول حدود ۷۰ کیلومتر می باشد که ۳۴/۴ کیلو متر آن در محدوده استان لرستان قرار دا رد

وی افزود: با توجه به حجم ترافیک و تردد پر شمار در این محور و تصادفات و حوادث ناگوار موجب شد که چهار خطه شدن این محور در دستور کار وزارت راه و اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در سال ۹۱ آغاز گردید

باباعباسی تصریح کرد: این محور در ۵ قطعه به طول ۳۴/۴ کیلومتر تعریف شده و عملیات اجرایی ۴ قطعه آن به طول ۲۵/۲ کیلومتر و تقاطعهای غیر هم سطح باغموری ، پیرعباد ، مومن آباد ، فروآلیاژ ، گنجه و راه‌‌آهن و چند دور برگردان و راههای دسترسی روستاها به این محور در سنوات گذشته انجام و به بهره برداری رسیده است

وی در مورد آخرین وضعیت عملیاتی در این پروژه بیان کرد: در حال حاضر قطعه ۵ آن با طول ۹/۲ کیلومتر حد فاصل تقاطع گنجه تا تقاطع حسین آباد تحت پیمان شرکت بنادر و زیر نظر مدیریت منطقه شمال غرب شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در حال انجام است

سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل لرستان افزود: کلیه عملیات پروژه شامل خاکبرداری ،خاکریزی ،ساب گر ید ، ساب بیس و بیس و ابنیه فنی و تکمیل پل راه آهن انجام شده و حد د ۸ کیلومتر هم آسفالت شده است وهمچنین کلیه نیوجرسی ها و علائم ساخته و در حال نصب و پس از تکمیل آسفالت خط کشی آن انجام خواهد شد

پنج درصد تا پایان راه برای لرستان!

بابا عباسی پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۹۵ درصد دانست و تصریح کرد: به نظر میرسد این پروژه اواسط آبان ماه آماده بهره برداری باشد و کل حوزه استان لرستان تکمیل خواهد شد

وی تاکید کرد: برای انجام این محور در محدوده استان لرستان تا کنون حدود ۶۰۰ میلیا رد تومان هزینه شده که حدود ۳۰۰ میلیارد آن مطالبات پیمانکار پروژه میباشد که جا دارد از پیمانکار محترم این پروژه بابت انجام تعهدات خود با بالاترین کیفیت و طبق برنامه زمان بندی تشکر و قدر دانی نماییم چرا که علیرغم انباشت مطالبات پروژه‌ را به موقع و با کیفیت مناسب به اتمام رسانده است.

اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان برای شروع ۶۸ کیلومتر از آزادراه شازند- اراک

اما تیرماه 1404 بود که هوشنگ بازوند در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه اراک-خرم‌آباد اظهار کرد: کل طول این کریدور از دریای خزر تا خلیج فارس، ۹۵۰ کیلومتر بوده که ۵۵۳ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۱۳۳ کیلومتر در دست اجراست و ۲۴۷ کیلومتر هنوز باقی است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: این قطعه که عملیات اجرایی آن الان قرار است انجام شود ۱۳۰ کیلومتر بین اراک-خرم‌آباد بوده که ۶۷ کیلومتر آن قبلا به اتمام رسیده و ۶۸ کیلومتر از این قطعه از شازند به اراک تا بروجرد شروع می‌شود؛ قبل از آن نیز کنارگذر اراک بود که امسال افتتاح شد.

بازوند بیان کرد: اگر این پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی به نتیجه برسد؛ گلوگاهی که در مسیر بود از بین می‌رود.

وی اظهار کرد: اعتباری که برای این ۶۸ کیلومتر در نظر گرفته شده ۱۴ هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد آن را دولت و ۴۰ درصد بخش خصوصی (شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم) تقبل کرده‌اند.