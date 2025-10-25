باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، با تاکید بر این معضل گفت:تمرکز مطب پزشکان در بافت مرکزی خرمآباد موجب تشدید ترافیک و ایجاد مشکلات متعدد برای شهروندان شده و انتقال این مراکز درمانی به حلقههای پیرامونی شهر ضروری است.
وی افزود که ادامه فعالیت گسترده مطبها در بافت مرکزی، در شان مرکز استان نیست و نیازمند برنامهریزی فوری است.
این مسئول با اشاره به سابقه استفاده از واحدهای مسکونی به عنوان مطب خاطرنشان کرد:در گذشته به دلیل تعداد محدود پزشکان، استفاده بخشی از واحدهای مسکونی به عنوان مطب مجاز بوده اما این موضوع به مرور به ساخت مجتمعهای پزشکی در بافت مسکونی منجر شده است. نتیجه آن افزایش بارگذاری ترافیکی و نبود استانداردهای لازم در ساختمانهاست.
مجیدی تاکید کرد که مردم بر اساس شهرت پزشکان و نه موقعیت مطب، مراجعه میکنند و بسیاری از استانها با سیاستهای تشویقی، مطبها را به رینگهای پیرامونی انتقال دادهاند و نتایج موفقی کسب کردهاند.
او افزود که این روند باید در خرمآباد نیز با برنامهریزی دقیق اجرا شود.
به گفته معاون استانداری، نبود پارکینگ، فضاهای تنگ، دسترسی سخت برای بیماران دارای معلولیت و مشکلات سرویسهای بهداشتی، از مهمترین نواقص ساختمانهای پزشکی در مرکز شهر است.
وی در خصوص راهکارها گفت:مجموعه دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری، علوم پزشکی، مسکن و شهرسازی، نظام پزشکی و بهزیستی باید با همکاری یکدیگر جهت انتقال مطبها از محورهای پرترافیک به نقاط مناسبتر اقدام کنند و کمیسیونهای ذیربط موظف به ایجاد تسهیلات و سیاستهای تشویقی برای این جابجایی هستند
مجیدی همچنین بر الزام رعایت استانداردهای پارکینگ در ساختمانهای جدید تاکید کرد و افزود که مستندسازی تخلفات و پیگیری پروندهها در دستور کار قرار گرفته تا حقوق شهروندان حفظ شود.
او در پایان اظهار داشت:در صورت ایجاد شرایط مناسب و امکانات مطلوب در ساختمانهای پزشکی جدید، هم بیماران و هم پزشکان استقبال خواهند کرد که این مهم به بهبود ترافیک و ساماندهی خدمات درمانی خرمآباد منجر میشود. باور داریم میتوان با اراده و همت جمعی این تحول را آغاز کرد.