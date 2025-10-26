دادستان پاریس تایید کرد که بیش از صد بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور درگیر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لور بکو، دادستان پاریس در مصاحبه‌ای با روزنامه Le Journal du Dimanche گفت: بیش از صد بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور درگیر هستند.

بکو گفت: "حدود شصت نفر از آنها بودند و اکنون بیش از صد نفر هستند. در مقایسه با یک تحقیق معمولی، منابع ده برابر افزایش یافته است. "

او خاطرنشان کرد: بازپرسان تا زمانی که لازم باشد روی این پرونده کار خواهند کرد. علاوه بر این، یکی از قضات دادگاه ویژه بین منطقه‌ای (JIRS) تمام روز منحصراً به بررسی سوالات دفتر دادستان‌ها و بازپرسان این پرونده می‌پردازد.

دادستان گفت: بیش از ۱۵۰ نمونه DNA، اثر انگشت و سایر مواد در محل حادثه جمع‌آوری شده است. او گفت که بازرسان همچنین به بررسی فیلم‌های شاهدان و دوربین‌های مداربسته در مسیر مجرمان ادامه می‌دهند.

دادستان افزود که لیفتراک مورد استفاده برای سرقت در لوور ربوده شده بود.

منبع: تاس