مدیر منطقه‌ای صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که این نهاد در حال گسترش اقدامات خود در غزه برای نجات جان کودکان از تهدیدات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مدیر منطقه‌ای یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) امروز یکشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره اعلام کرد که این نهاد در حال گسترش اقدامات خود در غزه برای نجات جان کودکان از تهدیدات است. 

وی با اشاره به وضعیت وخیم کودکان در این منطقه، افزود: "ما در حال گسترش درمان سوءتغذیه در مواجهه با قحطی هستیم." به گفته یونیسف، بیش از یک میلیون کودک در غزه "روزانه سختی بقا را در خطرناک‌ترین مکان جهان تجربه کرده‌اند. "

این نهاد همچنین آماری تکان‌دهنده از تلفات کودکان در جریان درگیری‌ها ارائه داد و گفت که بیش از ۶۴ هزار کودک شهید یا زخمی شده‌اند و بیش از ۵۸ هزار کودک یکی از والدین خود را در طول جنگ از دست داده‌اند. "

یونیسف همچنین تاکید کرد که جنگ اسرائیل در نوار غزه منجر به تخریب گسترده شده است. این سازمان هشدار داد که "کلمات و اعداد به تنهایی قادر به انتقال حجم تأثیر بر کودکان غزه نیستند و این تأثیر نسل‌ها ادامه خواهد داشت. "

در همین حال، این سازمان اعلام کرد که "آتش‌بس در نوار غزه، فرصتی حیاتی برای بقای کودکان فراهم می‌کند. "

منبع: الجزیره

تبادل نظر
