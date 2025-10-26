باشگاه خبرنگاران جوان - اوایل ماه اکتبر، گزارشی نگران‌کننده از ناپدید شدن یکی از آثار پابلو پیکاسو منتشر شد؛ اثری ارزشمند که قرار بود در نمایشگاهی ویژه در شهر گرانادا به نمایش درآید. اما پس از روزها جست‌وجو و نگرانی، پلیس اسپانیا اعلام کرد ماجرا چیزی جز یک سوءتفاهم ساده نبوده است: همسایه‌ای ناآگاه، نقاشی را با یک بسته رهاشده اشتباه گرفته و برای امانت به خانه برده بود.

این نقاشی با عنوان «طبیعت بی‌جان با گیتار» (Still Life with Guitar)، اثری کوچک از سال ۱۹۱۹ است که با تکنیک گواش بر روی کاغذ خلق شده و تنها ۱۲.۷ در ۹.۸ سانتی‌متر اندازه دارد. قرار بود این تابلو به‌همراه ۵۶ اثر دیگر از مادرید به نمایشگاهی در مرکز فرهنگی کاخا گرانادا با عنوان «طبیعت بی‌جان: جاودانگی سکون» منتقل شود. اما زمانی که کامیون حامل آثار در تاریخ ۶ اکتبر به مقصد رسید، مشخص شد اثری از نقاشی پیکاسو در میان بسته‌ها نیست. کیوریتور نمایشگاه و مدیر بخش نمایش‌ها بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش کردند و در تاریخ ۱۰ اکتبر، هشدار رسمی در پایگاه داده اینترپل نیز ثبت شد؛ اما جست‌وجوها بی‌نتیجه ماند.

چند هفته بعد، پلیس مادرید در پی بررسی دقیق فهرست و شماره‌گذاری آثار، به تناقض‌هایی در بسته‌بندی پی برد و رد اثر را در مادرید پیدا کرد. نقاشی در واقع هرگز شهر را ترک نکرده بود؛ بلکه به‌دلیل اشتباه در برچسب‌گذاری، در ورودی یکی از ساختمان‌های مسکونی جا مانده بود. یکی از همسایگان که گمان کرده بود بسته رهاشده‌ای را پیدا کرده، آن را برای نگهداری به خانه‌اش برده بود. پس از اطلاع از خبر گم‌شدن اثر پیکاسو، او موضوع را به پلیس اطلاع داد و تابلو صحیح و سالم به موزه بازگردانده شد.

این اثر کوچک اما گران‌بها با مبلغی حدود ۶۰۰ هزار یورو بیمه شده و قرار است یکی از آثار شاخص نمایشگاه گرانادا باشد.

پابلو دیه‌گو خوزه فرانسیسکو دِ پائولا خوآن نِپوموسِنو ماریا دِ لوس رِمدیوس سیپریانو دِ لا سانتیسیما ترینیداد مارتیر پاتریسیو کلیتو روییس و پیکاسو ـ که همگان او را با نام کوتاه‌ترش، پابلو پیکاسو، می‌شناسند ـ از بزرگ‌ترین هنرمندان تاریخ اسپانیا و از بنیان‌گذاران مکتب کوبیسم بود. او در ۲۵ اکتبر ۱۸۸۱ در شهر مالاگا متولد شد و به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم شناخته می‌شود.

در همین حال، دنیای هنر هنوز از حادثه اخیر پاریس در شوک است؛ جایی که در ۱۹ اکتبر، چهار سارق نقاب‌دار در عملیاتی سریع و برنامه‌ریزی‌شده تنها طی هشت دقیقه وارد موزه لوور شدند و جواهراتی به ارزش ۸۸ میلیون یورو را به سرقت بردند.

ماجرای گم‌شدن و سپس کشف دوباره تابلوی پیکاسو، هرچند با پایانی خوش به پایان رسید، اما بار دیگر آسیب‌پذیری آثار هنری در فرآیند جابه‌جایی و اهمیت دقت در مدیریت نمایشگاه‌ها را یادآور شد.

