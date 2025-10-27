به گزارش منابع پزشکی و هلال احمر فلسطین، در حملات جداگانه ارتش صهیونیستی در الخلیل و جنین، یک فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع پزشکی گزارش داد که یک فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی در ایست بازرسی «میتار» در جنوب «الخلیل» به شهادت رسیده است.

به طور جداگانه، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که دو فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیلی به شهر قباطیه، در جنوب «جنین» زخمی شدند.

طبق گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، شهرک‌نشینان اسرائیلی و نظامیان آن در دو سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بار املاک فلسطینیان را هدف قرار داده‌اند که منجر به آوارگی حداقل ۳ هزار نفر شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: الخلیل ، کرانه باختری ، ارتش صهیونیستی
خبرهای مرتبط
اجماع ۱۷ کشور و سازمان منطقه‌ای علیه طرح اسرائیل
یورش گسترده اشغالگران اسرائیلی به شهر‌ها و روستا‌های کرانه باختری
آغاز اقدامات حقوقی در لندن برای محاکمه انگلیسی‌های شرکت کننده در جنگ غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا و چین به اجماع اولیه در مورد توافق تجاری دست یافتند
خواننده انگلیسی: دیگر در اسرائیل اجرا نمی‌کنم
ممنوعیت پذیرش اتباع خودمعرف در اردوگاه سفید سنگ
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله رژیم اسرائیل به جنوب این کشور
سناتور آمریکایی از احتمال گسترش حملات واشنگتن در کارائیب خبر داد
دومین پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو حرکت می‌کرد، سرنگون شد
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
یک شهید و دو مجروح در حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی
مالزی: آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه هستیم
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
آخرین اخبار
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
شکنندگی آتش‌بس و آزمون نهایی میراث ترامپ
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
یک شهید و دو مجروح در حملات رژیم اسرائیل به کرانه باختری اشغالی
مالزی: آماده استقرار نیرو‌های حافظ صلح در غزه هستیم
خواننده انگلیسی: دیگر در اسرائیل اجرا نمی‌کنم
سناتور آمریکایی از احتمال گسترش حملات واشنگتن در کارائیب خبر داد
آمریکا و چین به اجماع اولیه در مورد توافق تجاری دست یافتند
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله رژیم اسرائیل به جنوب این کشور
دومین پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو حرکت می‌کرد، سرنگون شد
ممنوعیت پذیرش اتباع خودمعرف در اردوگاه سفید سنگ
صلیب سرخ و امدادگران مصری برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی وارد غزه شدند
بازی با بمبی که تصور می‌شد اسباب‌بازی است، دست کودک فلسطینی را از او گرفت
به نام آتش‌بس، به کام اشغال؛ دست درازی رژیم اسرائیل به غزه ادامه دارد
آغاز کارزار جدید واکسیناسیون فلج اطفال در پکتیکا
استقبال تهران از آتش بس افغانستان و پاکستان
دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به مرحله نهایی رسید
اسلواکی با طرح اتحادیه اروپا برای تامین نیاز‌های نظامی اوکراین همکاری نمی‌کند
حضور مقامات طالبان در نشست اکو؛ هیاتی از طالبان عازم تهران شد
ایرلند رئیس‌جمهوری مستقل و طرفدار فلسطین برگزید
کرملین: صحبت در مورد لغو نشست پوتین و ترامپ اشتباه است
آماده‌باش ۱۸ هزار مأمور پلیس برای تأمین امنیت سفر ترامپ به توکیو
نتانیاهو: اسرائیل تعیین می‌کند که کدام نیرو‌های بین‌المللی قابل قبول هستند
جهاد اسلامی: ادعای اسرائیل درباره عملیات قریب الوقوع «دروغ و افترا» است
دو کشته در آتش‌سوزی خط لوله در میدان نفتی زبیر عراق
اسرائیل مدعی ترور فرمانده حزب الله شد
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
ترامپ: به توافق تجاری با چین نزدیک می‌شویم
یونیسف: یک میلیون کودک در غزه با گرسنگی و فاجعه رو‌به‌رو هستند
بیش از ۱۰۰ بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور شرکت می‌کنند