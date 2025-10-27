به گزارش منابع پزشکی و هلال احمر فلسطین، در حملات جداگانه ارتش صهیونیستی در الخلیل و جنین، یک فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع پزشکی گزارش داد که یک فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی در ایست بازرسی «میتار» در جنوب «الخلیل» به شهادت رسیده است.

به طور جداگانه، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که دو فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیلی به شهر قباطیه، در جنوب «جنین» زخمی شدند.

طبق گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، شهرک‌نشینان اسرائیلی و نظامیان آن در دو سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بار املاک فلسطینیان را هدف قرار داده‌اند که منجر به آوارگی حداقل ۳ هزار نفر شده است.

منبع: الجزیره