باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد: در حالی که برخی افراد تصور می‌کنند گرسنگی طولانی‌مدت می‌تواند به کاهش وزن مؤثرتر کمک کند، یافته‌های علمی خلاف این باور را نشان می‌دهند. کارشناسان تغذیه این دفتر تأکید دارند که گرسنگی طولانی‌مدت نه تنها روشی سالم یا پایدار برای کاهش وزن نیست، بلکه می‌تواند اثرات منفی متعددی بر بدن داشته باشد.

بر اساس نتایج پژوهش‌های علمی، افرادی که از رژیم‌های گرسنگی برای کاهش وزن استفاده می‌کردند و تنها ۵۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را به مدت سه هفته دریافت کردند، اگرچه وزن کم کردند، اما حدود ۵ درصد از توده عضلانی و بافت بدون چربی بدن خود را نیز از دست دادند.

کاهش شدید و طولانی‌مدت انرژی دریافتی باعث می‌شود بدن وارد حالت بقا شود؛ در این وضعیت، ذخایر چربی حفظ می‌شوند و متابولیسم بدن کاهش می‌یابد، در نتیجه روند کاهش وزن متوقف می‌شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد میزان پایبندی افراد به رژیم‌های بسیار کم‌کالری پایین است و این نوع رژیم‌ها نمی‌توانند به عنوان یک سبک زندگی پایدار ادامه یابند. تداوم چنین وضعیت‌هایی ممکن است به کندی رشد مو و ناخن، تضعیف سیستم ایمنی و کاهش سرعت ترمیم زخم‌های پوستی منجر شود.

در پایان این گزارش تأکید شده است که بهترین راه برای دستیابی به کاهش وزن سالم و پایدار، ایجاد تغییرات تدریجی در رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی است؛ تغییراتی که در طولانی‌مدت قابل حفظ باشند و سلامت عمومی بدن را تضمین کنند.