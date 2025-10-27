باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در یک جلسه محرمانه کمیته امور خارجی و امنیت کنست رژیم تروریستی اسرائیل، منابع امنیتی عالی‌رتبه فاش کردند که فرض اولیه دستگاه امنیتی این رژیم تروریستی این است که حماس سلاح‌های خود را کنار نخواهد گذاشت.

بر اساس گزارش این منابع، این ارزیابی منعکس‌کننده تردید‌های عمیق در سازمان‌های امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل در مورد ادامه توافق آتش‌بس است، به‌ویژه در رابطه با خلع سلاح.

همچنین، این منابع اشاره کردند که نیروی بین‌المللی برنامه‌ریزی شده برای استقرار در نوار غزه، متشکل از سربازانی از اندونزی، جمهوری آذربایجان و پاکستان خواهد بود. طبق تصور رژیم تروریستی اسرائیل، این نیرو مسئولیت‌های مربوط به امنیت داخلی غزه، نظارت بر مرز‌ها و جلوگیری از قاچاق سلاح را بر عهده خواهد گرفت.

شایان ذکر است که سه کشور مذکور روابط پیچیده‌ای با رژیم تروریستی اسرائیل دارند: اندونزی، بزرگترین کشور با اکثریت مسلمان از نظر جمعیت، روابط دیپلماتیک رسمی با این رژیم تروریستی برقرار نکرده است؛ پاکستان، یک کشور هسته‌ای است که رژیم تروریستی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و با کشور‌های عربی ائتلاف‌های امنیتی دارد؛ در حالی که جمهوری آذربایجان، با وجود همسایگی مستقیم با ایران، روابط همکاری امنیتی و نظامی نزدیکی با این رژیم تروریستی دارد.

در همین راستا، در نشست امروز کابینه، نتانیاهو به گزارش‌هایی که حاکی از نظارت یا شرط‌گذاری آمریکا برای تایید حملات رژیم تروریستی اسرائیل در غزه بود، پاسخ داد و گفت: سیاست امنیتی ما در دستان خودمان است. ما آماده تحمل حملات علیه خود نیستیم، بلکه به شیوه‌ای که صلاح بدانیم به آنها پاسخ می‌دهیم. ما برای این کار از کسی اجازه نمی‌گیریم. ما امنیت خود را کنترل می‌کنیم.

نتانیاهو ادعا کرد که رژیم تروریستی اسرائیل حق خود را برای تعیین نیرو‌های غیرقابل قبول در قالب نیروی بین‌المللی حفظ خواهد کرد و به گفته او، این موضع مورد قبول ایالات متحده نیز هست.

منبع: آر تی