وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن حمله‌ اخیر اسرائیل به غزه را نقض آتش‌بس مورد حمایت آمریکا نمی‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که واشنگتن حمله‌ای را که اسرائیل مدعی است یکی از اعضای یک گروه فلسطینی در غزه را هدف قرار داده است، نقض آتش‌بس مورد حمایت آمریکا نمی‌داند.

اسرائیل اعلام کرد که روز شنبه به یکی از اعضای گروه جهاد اسلامی حمله کرده و این فرد را به برنامه‌ریزی برای حمله به نیرو‌های اسرائیلی متهم کرد. جهاد اسلامی برنامه‌ریزی برای حمله را تکذیب کرد.

روبیو در سفری به آسیا، در هواپیمای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صحبت می‌کرد و گفت: «ما این را نقض آتش‌بس نمی‌دانیم.»

این دیپلمات ارشد آمریکایی مدعی شد که اسرائیل از حق دفاع از خود، به عنوان بخشی از توافق حاصل شده توسط واشنگتن، مصر و قطر، که منجر به آزادی اسرای زنده باقی مانده اسرائیلی در این ماه شد، صرف نظر نکرده است.

روبیو گفت: «آن‌ها حق دارند اگر تهدید قریب‌الوقوعی برای اسرائیل وجود داشته باشد و همه میانجیگران با این موضوع موافقند.»

روبیو گفت آتش‌بس در غزه، که کمی بیش از دو سال از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس برقرار است، بر اساس تعهدات هر دو طرف بوده است و تأکید کرد که حماس باید بازگشت بقایای اسرایی را که در اسارت جان باختند، تسریع کند.

حمله روز شنبه اسرائیل اندکی پس از آن رخ داد که روبیو پس از سفری با هدف تقویت آتش‌بس، اراضی اشغالی را ترک کرد.

منبع: رویترز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
عجب نفهم هستی روبیو
حتما اتش بس در دید او چیز دیگری است
عجبا .با چه زبان تفهم هایی طرف هستیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اسرائیل به بهانه احساس خطر از هر کسی یا کشوری به آنجا حمله کنه و 70 هزار آدم بی گناه بکشه !!! اینها از نظر غرب وحشی جنایت نیست!!!
این وزیر امور خارجه آمریکا خودش جزء باند تبه کار است و اظهاراتش هیچ ارزشی ندارد
۰
۴
پاسخ دادن
