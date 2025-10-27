باشگاه خبرنگاران جوان ـ روایتی شنیدنی از شیخ رجبعلی خیاط، عارف وارسته تهرانی، نشان می‌دهد که در نگاه اهل سلوک، عالم هستی بر مدار حساب دقیق الهی می‌چرخد؛ تا آنجا که حتی خطور یک اندیشه مکروه در ذهن انسان نیز می‌تواند بازتابی تربیتی در زندگی او داشته باشد.

روایتی اخلاقی از سلوک معنوی و مراقبه نفس در زندگی شیخ رجبعلی خیاط، عارف مشهور تهرانی، بار دیگر توجه علاقه‌مندان به سیر و سلوک اسلامی را جلب کرده است. بر اساس نقل شاگردان وی، شیخ روزی هنگام عبور از مسیری، اندیشه‌ای مکروه از ذهنش گذر می‌کند و بلافاصله با توبه و استغفار مسیر خود را ادامه می‌دهد.

لحظاتی بعد کاروانی از شترها از کنار او می‌گذرد و یکی از شتران لگدی به سمت او پرتاب می‌کند که با فاصله‌ای اندک از آسیب جدی نجات می‌یابد. شیخ با تأمل در این رخداد می‌گوید: «به مسجد رفتم و با خود اندیشیدم که در این عالم هیچ اتفاقی بی‌حساب نیست. این لگد شتر چه بود؟» وی نقل می‌کند که در عالم معنا خطاب شد: «نتیجه همان اندیشه مکروهی بود که از ذهنت گذشت.»

شیخ پاسخ داد: «اما من که خطایی انجام ندادم.» و در پاسخ شنید: «لگد شتر هم که به تو نخورد.» این روایت به عنوان نمونه‌ای از دقت اهل سیر و سلوک نسبت به خطرات معنوی حتی در حد خطورات ذهنی، مورد توجه قرار گرفته و تأکیدی است بر اصل «مراقبه» در اخلاق اسلامی که بر لزوم کنترل فکر، نیت و رفتار پیش از تبدیل شدن به عمل تأکید می‌کند.