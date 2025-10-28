رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: هفتمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک به میزبانی این دانشگاه برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، الیاس گندمی _ رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه به مناسبت میزبانی ارومیه از هفتمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این همایش بعد از دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس، امیرکبیر و شهید بهشتی تهران و دانشگاه تبریز برای اولین بار به میزبانی دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می‌شود، و تاکنون ۱۴۹ مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده که نسبت به سال‌های گذشته سه برابر رشد داشته است.

یعقوب پوراسد ادامه داد: از مقالات ارسالی به این همایش بین المللی، ۸۶ مقاله پذیرفته شده است که به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه می‌شود، همچنین چهار سخنرانی ویژه به همراه ۶ نمایشگاه در حوزه میکروالکترونیک در نظر گرفته شده‌ است.

وی گفت: هفتمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های منطقه در عرصه فناوری‌های نوین فراهم خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه افزود: در مدت برگزاری این کنفرانس تا هشتم آبان ارائه مقالات و جلسات تخصصی خواهد بود و در پایان با برگزاری میزگردی با حضور سران صنعت استان به کار خود خاتمه خواهد داد.

ارومیه قطب الکترونیک و طراحی آی سی کشور

پوراسد با اشاره به پتانسیل‌های بالای الکترونیک و علمی دانشگاه صنعتی ارومیه با تاکید بر اینکه ارومیه می‌تواند به قطب الکترونیک کشور تبدیل شود، ادامه داد: ظرفیت علمی شامل دانشجویان و اساتید قدر در دانشگاه صنعتی ارومیه وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان آذربایجان غربی در حوزه الکترونیک و طراحی مدار‌های مجتمع آی سی تی گفت: با توجه به توانمندی‌های علمی و پژوهشی شهر ارومیه، این شهر می‌تواند به عنوان قطب الکترونیک به توسعه اقتصادی استان کمک کند.

رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه تاکید کرد: ظرفیت‌های این شهر در حوزه طراحی آی سی‌ها قابل توجه بوده که باید برای درآمدزایی در این خصوص برنامه ریزی شود. دانشگاه صنعتی ارومیه در بین دانشگاه‌های تازه تأسیس کشور رتبه اول و در بین همه دانشگاه‌های صنعتی رتبه ۱۱ را در اختیار دارد.

فضای فیزیکی از معضلات دانشگاه صنعتی ارومیه است

پوراسد با اشاره به اینکه فعالیت ۱۸ ساله دانشگاه صنعتی ارومیه، این مرکز پیشرفته علمی را یکی از دو دانشگاه برتر استان در حوزه‌های مهندسی دانست و گفت: البته آذربایجان‌غربی در تعداد دانشگاه‌های معتبر علمی و سرانه دانشجویی در رده‌های آخر کشور قرار دارد که باید این نقیصه برطرف شود.

وی ادامه با اشاره به ساختمان نیمه تمام دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: فضای فیزیکی یکی از معضلات دانشگاه صنعتی ارومیه است و برج ۱۷ طبقه در حالت بلاتکلیفی بوده و خوابگاه ملکی به اندازه کافی نداریم.

رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه از وجود برخی رشته‌های خاص نظیر نساجی، هوافضا و اپتیک لیزر در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: از لحاظ علمی مشکلی نداریم ولی باید امکانات رفاهی را گسترش دهیم؛ ضمن اینکه با تلاش زیاد، مجوز استفاده از دو طبقه برج ۱۷ طبقه را دریافت کرده‌ایم.

پوراسد با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت مسیر دسترسی دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: درحال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجوی ایرانی و حدود یک هزار دانشجوی عراقی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که خود را موظف می‌دانیم بهترین خدمات را به آنان ارائه دهیم.