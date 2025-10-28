باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «هاآرتص» گزارشی جامع از پیامد‌های گسترده و فزاینده تحریم‌ها و کارزار‌های جهانی علیه رژیم تروریستی اسرائیل منتشر کرده که نشان‌دهنده زیان‌های چشمگیر در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و ورزشی است. این گزارش، ابعاد فزاینده انزوای بین‌المللی رژیم تروریستی را در پی سیاست‌های اخیر خود به تصویر می‌کشد.

بر اساس این گزارش، که به نقل از روزنامه «گلوبس» و بانک رژیم تروریستی اسرائیل منتشر شده، زیان اقتصادی مستقیم ناشی از تحریم‌های جهانی و اقتصادی علیه این رژیم تروریستی، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، عمق تأثیر کارزار‌های بایکوت اقتصادی را بر ساختار مالی اسرائیل نشان می‌دهد.

بحران بی‌سابقه در بخش آکادمی و پژوهش

بخش آکادمیک رژیم تروریستی اسرائیل با شدیدترین فشار‌ها روبه‌رو است. آمار‌های منتشر شده توسط روزنامه «مارکر» که در این گزارش بازتاب یافته، شامل مواردی از جمله افزایش ۶۶ درصدی تحریم‌های علمی، کاهش ۶۸.۵ درصدی مشارکت اسرائیل در پروژه‌های تحقیقاتی علمی اروپا، توقف همکاری با حدود ۶۰ دانشگاه در سراسر جهان، کاهش ۲۱ درصدی همکاری‌های علمی بین‌المللی اسرائیل و افت بیش از ۵۰ درصدی ثبت‌نام دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های اسرائیل است.

انزوای هنری و فرهنگی عمیق‌تر می‌شود

در حوزه فرهنگ و هنر، تحریم‌ها بسیار گسترده بوده و بر اساس گزارش «هاآرتص» هزاران هنرمند و نهاد فرهنگی بیانیه‌های رسمی برای تحریم اسرائیل صادر کرده‌اند، ۴۰۰ هنرمند و شرکت آثار خود را به‌طور کامل از پلتفرم‌های اسرائیلی حذف کرده‌اند، صد‌ها نفر کارزار تأثیرگذار «موسیقی برای نسل‌کشی نیست» را راه‌اندازی کرده‌اند و گروه‌های هنری به‌صورت جمعی از جشنواره‌های استرالیا به دلیل حضور اسرائیل انصراف داده‌اند.

کارزار‌های ضد اسرائیلی در ورزش و باستان‌شناسی

این انزوا به حوزه‌های ورزشی و علمی-تخصصی نیز کشیده شده است. ورزش: کارزار بین‌المللی «بازی تمام شد اسرائیل!» در اعتراض به فدراسیون فوتبال رژیم تروریستی اسرائیل شکل گرفته و درخواست گسترده‌ای برای لغو مسابقات ورزشی با حضور تیم‌های اسرائیلی مطرح شده است.

باستان‌شناسی: انجمن اروپایی باستان‌شناسی از پذیرش شرکت‌کنندگان اسرائیلی در کنفرانس خود خودداری کرده و هیئت‌های بین‌المللی حفاری نیز سفر‌های خود به اسرائیل را لغو کرده‌اند.

منبع: روزنامه هاآرتص