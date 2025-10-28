رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که تحریم‌های جهانی علیه اسرائیل تشدید شده و ابعاد اقتصادی، علمی، فرهنگی و ورزشی را در بر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «هاآرتص» گزارشی جامع از پیامد‌های گسترده و فزاینده تحریم‌ها و کارزار‌های جهانی علیه رژیم تروریستی اسرائیل منتشر کرده که نشان‌دهنده زیان‌های چشمگیر در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و ورزشی است. این گزارش، ابعاد فزاینده انزوای بین‌المللی رژیم تروریستی را در پی سیاست‌های اخیر خود به تصویر می‌کشد.

بر اساس این گزارش، که به نقل از روزنامه «گلوبس» و بانک رژیم تروریستی اسرائیل منتشر شده، زیان اقتصادی مستقیم ناشی از تحریم‌های جهانی و اقتصادی علیه این رژیم تروریستی، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، عمق تأثیر کارزار‌های بایکوت اقتصادی را بر ساختار مالی اسرائیل نشان می‌دهد.

بحران بی‌سابقه در بخش آکادمی و پژوهش

بخش آکادمیک رژیم تروریستی اسرائیل با شدیدترین فشار‌ها روبه‌رو است. آمار‌های منتشر شده توسط روزنامه «مارکر» که در این گزارش بازتاب یافته، شامل مواردی از جمله افزایش ۶۶ درصدی تحریم‌های علمی، کاهش ۶۸.۵ درصدی مشارکت اسرائیل در پروژه‌های تحقیقاتی علمی اروپا، توقف همکاری با حدود ۶۰ دانشگاه در سراسر جهان، کاهش ۲۱ درصدی همکاری‌های علمی بین‌المللی اسرائیل و افت بیش از ۵۰ درصدی ثبت‌نام دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های اسرائیل است.

انزوای هنری و فرهنگی عمیق‌تر می‌شود

در حوزه فرهنگ و هنر، تحریم‌ها بسیار گسترده بوده و بر اساس گزارش «هاآرتص» هزاران هنرمند و نهاد فرهنگی بیانیه‌های رسمی برای تحریم اسرائیل صادر کرده‌اند، ۴۰۰ هنرمند و شرکت آثار خود را به‌طور کامل از پلتفرم‌های اسرائیلی حذف کرده‌اند، صد‌ها نفر کارزار تأثیرگذار «موسیقی برای نسل‌کشی نیست» را راه‌اندازی کرده‌اند و گروه‌های هنری به‌صورت جمعی از جشنواره‌های استرالیا به دلیل حضور اسرائیل انصراف داده‌اند.

کارزار‌های ضد اسرائیلی در ورزش و باستان‌شناسی

این انزوا به حوزه‌های ورزشی و علمی-تخصصی نیز کشیده شده است. ورزش: کارزار بین‌المللی «بازی تمام شد اسرائیل!» در اعتراض به فدراسیون فوتبال رژیم تروریستی اسرائیل شکل گرفته و درخواست گسترده‌ای برای لغو مسابقات ورزشی با حضور تیم‌های اسرائیلی مطرح شده است.

باستان‌شناسی: انجمن اروپایی باستان‌شناسی از پذیرش شرکت‌کنندگان اسرائیلی در کنفرانس خود خودداری کرده و هیئت‌های بین‌المللی حفاری نیز سفر‌های خود به اسرائیل را لغو کرده‌اند.

منبع: روزنامه هاآرتص

برچسب ها: بایکوت اسرائیل ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
اعتراف مقام انگلیسی: ماهم مثل اسرائیل غیرنظامیان را بمباران می‌کنیم!
با وجود آتش‌بس، اسرائیل تنها دامپزشک شمال غزه را کشت
پهپاد اسرائیلی غیرنظامیان را در خان یونس هدف گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
فاجعه زیست محیطی در غزه؛ ۲۵۰ هزار تُن زباله و نفوذ فاضلاب
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
سفر آسیایی رئیس پنتاگون در روزهای آینده
اعتراف مقام انگلیسی: ماهم مثل اسرائیل غیرنظامیان را بمباران می‌کنیم!
آخرین اخبار
اعتراف مقام انگلیسی: ماهم مثل اسرائیل غیرنظامیان را بمباران می‌کنیم!
سفر آسیایی رئیس پنتاگون در روزهای آینده
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
فاجعه زیست محیطی در غزه؛ ۲۵۰ هزار تُن زباله و نفوذ فاضلاب
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!