مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به کشف پارچه قاچاق در یک کارخانه تولیدی بروجرد، گفت: پس از بررسی پرونده، قاچاقچیان ۲۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان جریمه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به کشف محموله پارچه قاچاق در بروجرد اظهار کرد: مأموران گمنام امام‌زمان (عج) و نیروی انتظامی شهرستان بروجرد با بازرسی از کارخانه تولیدی پارچه محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

قهرمان شاهی گفت: پرونده قاچاق ۳۱ هزار و ۲۹ متر پارچه به ارزش ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

شاهی گفت: شعبه، کارخانه متخلف را علاوه بر ضبط کالا‌ها و ممانعت یک‌ساله از فعالیت شخص حقوقی به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومان، معادل ۶ برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

منبع: صدا و سیما