مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به کشف پارچه قاچاق در یک کارخانه تولیدی بروجرد، گفت: پس از بررسی پرونده، قاچاقچیان ۲۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان جریمه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به کشف محموله پارچه قاچاق در بروجرد اظهار کرد: مأموران گمنام امام‌زمان (عج) و نیروی انتظامی شهرستان بروجرد با بازرسی از کارخانه تولیدی پارچه محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

قهرمان شاهی گفت: پرونده قاچاق ۳۱ هزار و ۲۹ متر پارچه به ارزش ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

شاهی گفت: شعبه، کارخانه متخلف را علاوه بر ضبط کالا‌ها و ممانعت یک‌ساله از فعالیت شخص حقوقی به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومان، معادل ۶ برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: قاچاق ، لرستان
خبرهای مرتبط
توقیف کامیون حامل ۲۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در الیگودرز
کشف ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در سلسله
کشف بیش از ۲ تن برنج قاچاق در سلسله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرداخت مطالبات پرستاران لرستان تا بهمن‌ماه؛ وعده تداوم پرداخت‌های منظم
عروس سپید زاگرس؛ آبشاری که از دل کوه می‌جوشد
توزیع آرد سهمیه‌ای بین عشایر لرستان؛ بیش از ۲۰۰ هزار کیسه از ابتدای سال تحویل شد
پروژه راه‌آهن خرم‌آباد – دورود در ۳۰ جبهه کاری فعال است؛ پیشرفت ۵۸ درصدی ابرطرح ملی لرستان
انتصابات نباید اسیر منافع جناحی شود
پوشش بیمه‌ای ۳ هزار و ۸۶۰ زوج نابارور در لرستان؛ حمایت ۷۰ درصدی بیمه سلامت از هزینه‌های درمان
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران لرستان؛ پایان فصل انتظار کشاورزان
مدیران در قبال بازگشت اعتبارات عمرانی پاسخگو خواهند بود
چشم‌های هوشمند در دل طبیعت لرستان؛ آغاز پایش دیجیتال مناطق حفاظت‌شده
نقش‌هایی از دل، واژه‌هایی از رنگ؛ گبه لرستان، زبان طبیعت زاگرس
آخرین اخبار
کشف کارخانه بزرگ پارچه قاچاق در بروجرد
تنزل جایگاه لرستان از نظر بارندگی سالانه به رتبه ۲۹‌
نقش‌هایی از دل، واژه‌هایی از رنگ؛ گبه لرستان، زبان طبیعت زاگرس
وقتی سودجویی جان می‌گیرد؛ احتکار دارو در لرستان و بحران اخلاقی بازار درمان
از خاک تا خودکفایی؛ انقلاب سبز در شهرستان سلسله آغاز شد
عروس سپید زاگرس؛ آبشاری که از دل کوه می‌جوشد
پروژه راه‌آهن خرم‌آباد – دورود در ۳۰ جبهه کاری فعال است؛ پیشرفت ۵۸ درصدی ابرطرح ملی لرستان
پوشش بیمه‌ای ۳ هزار و ۸۶۰ زوج نابارور در لرستان؛ حمایت ۷۰ درصدی بیمه سلامت از هزینه‌های درمان
پرداخت مطالبات پرستاران لرستان تا بهمن‌ماه؛ وعده تداوم پرداخت‌های منظم
توزیع آرد سهمیه‌ای بین عشایر لرستان؛ بیش از ۲۰۰ هزار کیسه از ابتدای سال تحویل شد
انتصابات نباید اسیر منافع جناحی شود
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران لرستان؛ پایان فصل انتظار کشاورزان
چشم‌های هوشمند در دل طبیعت لرستان؛ آغاز پایش دیجیتال مناطق حفاظت‌شده
مدیران در قبال بازگشت اعتبارات عمرانی پاسخگو خواهند بود