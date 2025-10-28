رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، با ادعای محقق نشدن اهداف نظامی، ادامه عملیات در غزه را تهدید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش شبکه خبری قطر، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، با وجود آتشبس فعلی، ادامه نسلکشی در غزه را تهدید کرده است. این در حالی است که نقضهای مکرر توافق آتشبس از سوی اسرائیل ادامه دارد.
زمیر در گردهمایی فرماندهان ارشد ارتش گفته است که اهداف نظامی آنان محقق نشده و اجساد اسرا هنوز در غزه هستند. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده که او تأکید کرده: «جنگ هنوز تمام نشده است.»
دفتر رسانهای دولت غزه اعلام کرده که از زمان اجرای آتشبس در ۱۰ اکتبر، اسرائیل بیش از ۸۰ بار این توافق را نقض کرده که منجر به شهادت بیش از ۹۷ نفر و زخمی شدن ۲۳۰ تن دیگر شده است. این نقضها شامل تیراندازی مستقیم به غیرنظامیان، حملات عمدی و هدفگیری و دستگیری تعدادی از شهروندان است که نشاندهنده تداوم سیاست تجاوزگری رژیم اشغالگر، علیرغم اعلام پایان جنگ است.
اسرائیل با سلطه بر ورود کمکهای بشردوستانه به غزه، از آن به عنوان ابزار فشار استفاده کرده و گذرگاه مرزی رفح بین غزه و مصر را همچنان مسدود نگه داشته است. سازمان ملل و آژانسهای امدادی تأکید کردهاند که علی رغم آتشبس، افزایش قابلتوجه مورد نیاز برای کاهش قحطی و رنج در غزه محقق نشده است.
اسرائیل مدعی است که نقض آتشبس به دلیل تأخیر حماس در تحویل تمامی اجساد اسرا است. مذاکرهکنندگان حماس به وضوح در مذاکرات آتشبس اعلام کردهاند که حضور نیروهای اسرائیلی و حملات نسلکُش و بیتمایز آنان که منجر به تخریب گسترده شده، یافتن و بازیابی اجساد را بسیار دشوار و زمانبر کرده است.
یک منبع آگاه به میدل ایست آی گفت: «آنان در مذاکرات روشن کردند که پس از خروج نیروهای اشغالگر، زمان و تلاش زیادی برای جمعآوری اطلاعات درباره اجساد مورد نیاز خواهد بود. این موضوع در مذاکرات شفاف بود و مورد پذیرش قرار گرفت و بند ۵ توافقنامه به طور واضح به آن پرداخته است.»
بر اساس این بند، یک مکانیسم اشتراکگذاری اطلاعات برای تبادل اطلاعات درباره اجساد اسرا و همچنین بقایای شهدای فلسطینی نزد اسرائیل، از طریق میانجیها و صلیب سرخ ایجاد میشود و حماس متعهد شده حداکثر تلاش خود را برای تحقق این تعهدات در اسرع وقت به کار گیرد.
حماس در روزهای اول آتشبس، تمامی ۲۰ اسیر زنده را آزاد کرد و در روزهای گذشته نیز اجساد ۱۵ تن را تاکنون تحویل داده است.
منبع: قدس