باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی پارسایی در حاشیه اجرای طرح پدافند غیرعامل در مدارس شهر صدرا گفت: همزمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل، برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های آگاهی‌بخشی با هدف ارتقای دانش عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه ایمنی و تاب‌آوری اجتماعی در مدارس صدرا برگزار شد.

او با بیان اینکه «پدافند غیرعامل؛ تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» شعار محوری این هفته است، افزود: اداره پدافند غیرعامل شهرداری صدرا با همکاری اداره آموزش و پرورش، برنامه‌های آموزشی را در مدارس پسرانه سعدی (متوسطه اول و دوم) و دخترانه هاجر (متوسطه اول) برگزار کرد.

پارسایی، هدف از اجرای این طرح را آشنایی دانش‌آموزان با اصول اولیه دفاع غیرعامل و نحوه واکنش صحیح در شرایط اضطراری عنوان کرد و گفت: آموزش و رعایت الزامات پدافند غیرعامل یک وظیفه همگانی است و نهادینه‌سازی این فرهنگ باید از سنین پایه آغاز شود.

شهردار صدرا افزود: در این کارگاه‌ها که با تدریس دکتر سعید صاحبکاران برگزار شد، دانش‌آموزان ضمن آشنایی با مفاهیم ایمنی، پیشگیری و پایداری، مهارت‌های رفتاری مناسب در مواجهه با تهدیدات و حوادث را فرا گرفتند.

پارسایی با تأکید بر نقش آموزش در کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و تهدیدات، گفت: رویکرد ما این است که آموزش‌ها متناسب با سن و در قالب فعالیت‌های تعاملی و کاربردی ارائه شود تا دانش‌آموزان در مواقع ضروری بتوانند رفتار درست و مؤثر از خود نشان دهند.

شهردار صدرا در ادامه از دیگر برنامه‌های شهرداری در این هفته خبر داد و اظهار کرد: برگزاری مسابقه پیامکی ویژه شهروندان با هدف ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و افزایش مشارکت عمومی از جمله برنامه‌های مدیریت شهری است.

او همچنین از افتتاح ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی صدرا در راستای تقویت زیرساخت‌های امدادی این شهر در هفته پدافند غیرعامل خبر داد و افزود: رزمایش مشترک میان سازمان آتش‌نشانی صدرا، دانشگاه آزاد اسلامی و بیمارستان پیوند اعضاء نیز با هدف تمرین آمادگی عملیاتی در مواجهه با حوادث پیچیده برگزار می‌شود.

پارسایی در پایان از برگزاری جلسه آموزشی مسئولان پدافند غیرعامل و رؤسای ادارات صدرا با حضور فرماندار شهرستان شیراز و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس خبر داد و گفت: این نشست با هدف هماهنگی و یکپارچه‌سازی اقدامات اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل به میزبانی شهرداری صدرا برگزار خواهد شد.

منبع: شهرداری صدرا