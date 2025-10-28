حماس می‌گوید جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را امشب تحویل خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که جسد یکی دیگر از اسرای اسرائیلی را ساعت ۸ شب به وقت محلی (۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ) تحویل خواهند داد.

این بیانیه افزود که بقایای جسد اسیر اسرائیلی اندکی پیش در تونلی در نوار غزه کشف شد.

اسرائیل انتظار دارد ۱۳ جسد دیگر از اسیرانی که هنوز در این سرزمین جنگ‌زده هستند، به عنوان بخشی از آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده بازگردانده شوند.

حماس پیش از این ۲۰ اسیر زنده را به عنوان بخشی از توافق تحویل داده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آتش بس غزه ، حماس
