باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع محلی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه خبر دادند.

پیش از این نیز منابع محلی از گلوله‌باران توپخانه‌ای مناطقی در شرق رفح، در جنوب غزه خبر داده بودند.

به گزارش الجزیره، گزارش‌هایی از تیراندازی در رفح در جنوب غزه در نزدیکی مرز مصر وجود دارد و اطلاعاتی از تبادل آتش بین سربازان اسرائیلی و سربازان مقاومت دریافت شده است.

سپس، گلوله‌باران توپخانه آغاز شد و صدای انفجارهایی در رفح و بخش شرقی شهر خان یونس شنیده شد. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر زخمی شدن یک سرباز صهیونیست وجود دارد که منجر به هلاکت او شده است.

منابع: خبرگزاری قدس/ الجزیره