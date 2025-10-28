جوزف عون در دیدار با مورگان اورتگاس خواستار پایان حملات اسرائیل به کشورش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان روز سه‌شنبه در دیدار با مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکا خواستار پایان حملات اسرائیل به کشورش در بحبوحه تشدید حملات اسرائیل به لبنان شد.

اسرائیل علیرغم آتش‌بس ماه نوامبر، بار‌ها لبنان را بمباران کرده و معمولا مدعی است که اعضا و تاسیسات حزب الله را هدف قرار می‌دهد. طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، تنها در ماه اکتبر، حملات اسرائیل منجر به شهادت ۲۳ نفر در لبنان شده است.

در بیانیه‌ای که توسط ریاست جمهوری لبنان منتشر شده، آمده است که عون در دیدار خود با فرستاده ایالات متحده «ضرورت فعال کردن کار کمیته نظارت بر خصومت‌ها به ویژه در رابطه با توقف تخلفات مداوم اسرائیل» را تأکید کرده است. یک کمیته پنج نفره، شامل ایالات متحده و فرانسه، مسئول نظارت بر اجرای آتش بس است. انتظار می‌رود اورتگاس این هفته در جلسه کمیته شرکت کند.

عون همچنین بر «ضرورت بازگشت شهروندان جنوبی به خانه‌هایشان و تعمیر خانه‌های آسیب‌دیده، به ویژه با نزدیک شدن زمستان» تأکید کرد.

حملات اسرائیل در هفته‌های اخیر بیل مکانیکی‌ها و بولدوزر‌ها را هدف قرار داده است. مقامات لبنانی معتقدند که این حملات با هدف جلوگیری از هرگونه کار بازسازی در جنوب جنگ‌زده انجام می‌شود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشته شدن ۱۱۱ غیرنظامی توسط نیرو‌های اسرائیلی از زمان آتش‌بس در لبنان را تأیید کرده است.

به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس سال گذشته، قرار بود نیرو‌های اسرائیلی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کنند. طبق این توافق، فقط ارتش لبنان و نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل باید در جنوب کشور مستقر شوند.

علیرغم شرایط آتش بس، اسرائیل نیرو‌های خود را در پنج نقطه مرزی که استراتژیک می‌داند، مستقر نگه داشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه