رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که رژیم تروریستی اسرائیل حق دارد که به غزه حمله کند، با این وجود آتش بس نقض نشده است!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد رژیم تروریستی اسرائیل حق دارد در برابر عملیات اخیر گروه‌های فلسطینی واکنش نشان دهد. وی افزود جنبش «حماس» تنها بخشی کوچک از توافق گسترده خاورمیانه است. 

به گزارش الجزیره به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» امروز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران پیش از عزیمت به کره جنوبی گفت: «اگر حماس رفتار درستی نداشته باشد، از میان خواهد رفت.» 

ترامپ در عین حال تاکید کرد که آتش‌بس تحت حمایت ایالات متحده در غزه تهدید نمی‌شود، با وجود حملات اخیر رژیم تروریستی اسرائیل که به شهادت ۴۱ فلسطینی و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید. 

او مدعی شد: «هیچ چیز آتش‌بس در غزه را تهدید نمی‌کند. آنها یک سرباز اسرائیلی را کشته‌اند و اسرائیلی‌ها پاسخ داده‌اند. وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید واکنش نشان دهند.» 

 اظهارات ترامپ پس از تشدید حملات رژیم تروریستی اسرائیل در مناطق جنوبی غزه و افزایش شمار قربانیان بیان شده است. این درحالی است که از اوایل برقراری آتش بس رژیم تروریستی اسرائیل بارها این توافق را نقض و تعدادی از شهروندان غزه را به شهادت رسانده است.

منبع: الجزیره

