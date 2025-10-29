باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادستان پاریس روز چهارشنبه اعلام کرد جواهراتی که در یک سرقت بی‌سابقه از موزه لوور دزدیده شده بودند، هنوز پیدا نشده‌اند و افزود که دو مظنون دستگیر شده در آخر هفته تا حدودی به دست داشتن خود در این سرقت اعتراف کرده‌اند.

چهار دزد نقابدار پس از ورود به لوور در صبح ۱۹ اکتبر، جواهرات را با خود بردند و این نشان دهنده نقص امنیتی در پربازدیدترین موزه جهان است.

دو مرد بازداشت‌شده، که هر دو سی و چند ساله و دارای سابقه کیفری بودند، روز شنبه دستگیر شدند. یکی از آنها در حال تلاش برای سوار شدن به پروازی به مقصد الجزایر بود.

لور بکو، دادستان پاریس در یک کنفرانس خبری گفت: در حال حاضر هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این سرقت کار داخلی بوده است.

بکو گفت: "می‌خواهم امیدوار باشم که [جواهرات] پیدا شوند و بتوان آنها را به لوور و به طور کلی به ملت بازگرداند. "

این سارقان در ۱۹ اکتبر هشت قطعه گرانبها به ارزش تقریبی ۱۰۲ میلیون دلار را از مجموعه لوور به سرقت بردند و با استفاده از جرثقیل برای شکستن پنجره طبقه بالا در ساعات کاری، نقص امنیتی را آشکار کردند. آنها با موتورسیکلت فرار کردند.

دوربین‌های موزه نتوانستند مزاحمان را به موقع شناسایی کنند تا از سرقت جلوگیری کنند، سرقتی که بین شش تا هفت دقیقه طول کشید و توسط چهار نفر غیرمسلح انجام شد، اما نگهبانان را با سنگ فرز تهدید کردند.

به گزارش رادیو فرانسوی RTL، کاستی‌های امنیتی در موزه لوور، این موزه را مجبور کرد تا برخی از گرانبهاترین جواهرات خود را تحت اسکورت پلیس مخفی به بانک فرانسه منتقل کند.

خبر این سرقت در سراسر جهان طنین‌انداز شد و باعث شد در فرانسه در مورد آنچه برخی آن را تحقیر ملی می‌دانستند، به فکر فرو بروند.

منبع: رویترز