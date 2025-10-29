باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در این جلسه ضمن تشکر از تلاش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص اقدامات صورت گرفته در قالب گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار خواستار تشدید و استمرار رصد و برخورد با اخلالگران در این حوزه شد.

دکتر «امید امیدی شاه آباد» با توجه به اهمیت موضوع تداوم کارکرد خبازی‌ها در شرایط بحرانی، اظهارداشت: فرمانداران و دستگاه‌های مربوطه نسبت به دوگانه سوز نمودن حداقل ۳۰ درصد از خبازی‌های استان به صورت ویژه اقدام و در صورت عدم همراهی متصدیان خبازی با طرح مذکور برخورد لازم مبنی بر محدودیت‌های خدمات دهی به آنها اعمال گردد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید کنندگان عرصه کشاورزی و دامی استان، سازمان جهادکشاورزی نسبت به حمایت از واحد‌های تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری از جمله تأمین نهاده‌های دامی و سایر اقدامات حمایتی تمهیدات لازم را انجام دهد.

در این جلسه آخرین وضعیت توزیع و نظارت بر عرضه کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان