نیرو‌های اشغالگر صهیونیست بامداد امروز با یورش همزمان به شهر‌ها و اردوگاه‌های مختلف در شمال و جنوب کرانه باختری، حملات گسترده‌ای را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های منابع محلی، نیرو‌های اشغالگر صهیونیست بامداد امروز پنج‌شنبه حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف کرانه باختری آغاز کردند. این عملیات‌های نظامی همزمان در شمال و جنوب این مناطق در جریان است.

در جریان این یورش‌ها، نیرو‌های ارتش صهیونیستی به شهر عورتا در جنوب نابلس، اردوگاه عایده در شمال بیت‌لحم و روستای روجیب در جنوب شرقی نابلس یورش بردند. همچنین گزارش‌هایی از ادامه عملیات‌های نظامی در سایر مناطق دریافت شده است.

در پی این حملات، یک جوان فلسطینی در قدس از محل کارش بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ارتش صهیونیستی همچنین از ایست بازرسی عورتا وارد شهر نابلس شده و عملیات بازرسی منازل را آغاز کرده است.

تصاویر و ویدئو‌های منتشر شده، صحنه‌هایی از یورش نظامیان به اردوگاه عسکر قدیم در شرق نابلس را نشان می‌دهد. در الخلیل نیز خبرنگار فلسطینی "مصعب قفیشه" در جریان حمله به منزلش بازداشت شد.

در محله رفیدیا در غرب نابلس، نظامیان با شلیک گلوله‌های صوتی و گاز اشک‌آور به سمت اهالی منطقه، موجب زخمی شدن یک جوان بر اثر اصابت گلوله شدند. همچنین در شهرک "باقة الحطب" در شرق قلقیلیه، منزل خانواده جوان فلسطینی مجری عملیات قدومیم مورد بازرسی قرار گرفت.

این حملات گسترده در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در کرانه باختری همچنان ادامه دارد و شمار حملات نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی‌نشین در حال افزایش است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین/ الجزیره

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
واقعا که بقای رژیم صهیونی تو جنگ خلاصه میشه، کارخانجات تسلیحاتی برای امتحان و فروش جنگ افزارهای خودشون دنبال مشتری میگردند ، و کی بهتر از اسراییل ؟؟؟
هنوز غزه تموم نشده ،تو کرانه باختری جنگ راه انداختند
۲
۲
پاسخ دادن
United States of America
حمید
۱۵:۳۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
حالا که حماس گروگانها را ازاد کرده برگ برنده اش چیه؟ اسراییل حتما حمله می کنه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بدرک بما چ
۱۷
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
فقط به فکر ایران خودمان باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
انسانم ارزوست ..حتما سری پیش روان شناس و روان کاو برو
اصلا حالت خوب نیست .مشکل روح و روان داری تا دیر نشده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
قابل توجه مردم دنیا
۷
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
فقط ایران مهمه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
حماقت سران عرب وترکیه در دفاع از حقوق مردم غزه با نشستن دور میزی که تهش ترامپ هست معلوم بود چیزی قتل عام مردم غزه رهاورد ش نیست
۸
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
اعراب و ترکیه از حماس متنفر هستن
هزینه کردن تا حماس و مقاومت نابود بشه
تو چقدر نادان هستی که فکر میکنی اینها باید کمک غزه کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
بسیار عالی
۱۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
ترامپ خوذشیفته گفت که کرانه باختری نمیشه جزی از سرزمین های اشغالی باشه
هر چه ترامپ سالخورده میکه
بلعکس اش درسته
این هم نمونه اش
ترامپ تحت فشار حامیان فلیسطینی ..چرندی برای گول زدن انها میگه
به هیچ وجه نباید باور و قبولش کرد
۹
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
خیلی خنده دار هست حماس اعتماد به کشورهای عربی و ترکیه کرد که در این سال‌ها آنها در دفاع از اسرائیلی ها پیشگام بودن تا مردم غزه، هیچ اسراییلی ترامپ بویی از انسانیت نبرده
