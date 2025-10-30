باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های منابع محلی، نیرو‌های اشغالگر صهیونیست بامداد امروز پنج‌شنبه حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف کرانه باختری آغاز کردند. این عملیات‌های نظامی همزمان در شمال و جنوب این مناطق در جریان است.

در جریان این یورش‌ها، نیرو‌های ارتش صهیونیستی به شهر عورتا در جنوب نابلس، اردوگاه عایده در شمال بیت‌لحم و روستای روجیب در جنوب شرقی نابلس یورش بردند. همچنین گزارش‌هایی از ادامه عملیات‌های نظامی در سایر مناطق دریافت شده است.

در پی این حملات، یک جوان فلسطینی در قدس از محل کارش بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ارتش صهیونیستی همچنین از ایست بازرسی عورتا وارد شهر نابلس شده و عملیات بازرسی منازل را آغاز کرده است.

تصاویر و ویدئو‌های منتشر شده، صحنه‌هایی از یورش نظامیان به اردوگاه عسکر قدیم در شرق نابلس را نشان می‌دهد. در الخلیل نیز خبرنگار فلسطینی "مصعب قفیشه" در جریان حمله به منزلش بازداشت شد.

در محله رفیدیا در غرب نابلس، نظامیان با شلیک گلوله‌های صوتی و گاز اشک‌آور به سمت اهالی منطقه، موجب زخمی شدن یک جوان بر اثر اصابت گلوله شدند. همچنین در شهرک "باقة الحطب" در شرق قلقیلیه، منزل خانواده جوان فلسطینی مجری عملیات قدومیم مورد بازرسی قرار گرفت.

این حملات گسترده در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در کرانه باختری همچنان ادامه دارد و شمار حملات نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی‌نشین در حال افزایش است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین/ الجزیره