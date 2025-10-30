باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در بیانیهای جنجالی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با توجیه حملات مرگبار رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ادعا کرد که این حملات پاسخی به کشته شدن یک نظامی اسرائیلی بوده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که گروههای مقاومت فلسطینی هرگونه مسئولیتی در این حادثه را رد کردهاند.
در پی این رویداد، ارتش صهیونیستی در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت دستکم ۱۰۰ فلسطینی از جمله ۳۵ کودک را به شهادت رساند. این اقدام که با توجیه "پاسخ متناسب" صورت گرفت، پرسشهای جدی در مورد تناسب میان کشته شدن یک نظامی و کشتار جمعی غیرنظامیان برانگیخته است.
کودکانی که در این حملات جان باختند، هرکدام داستان زندگی ناتمامی داشتند. خانوادههایی که امروز با درد از دست دادن عزیزانشان سوگوارند، تصویری زنده از فاجعه انسانی در غزه هستند.
این واقعه بار دیگر نشان داد که چگونه یک حادثه مرزی میتواند به بهانهای برای تشدید خشونتها و کشتار غیرنظامیان تبدیل شود. در حالی که جامعه بینالمللی شاهد این رویدادهاست، سکوت یا همراهی برخی قدرتهای جهانی با این اقدامات، پرسشهای عمیقی درباره عدالت و حقوق بشر در سطح جهانی ایجاد کرده است.
واقعیت تلخ این است که در این میان، انسانیت روزبهروز بیشتر در غزه دفن میشود و جهان همچنان شاهد تکرار چرخه خشونت و بیعدالتی است.
