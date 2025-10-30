رئیس‌جمهور آمریکا، با توجیه حملات مرگبار رژیم صهیونیستی به نوار غزه، این اقدام را پاسخی به کشته شدن یک نظامی اسرائیلی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در بیانیه‌ای جنجالی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با توجیه حملات مرگبار رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ادعا کرد که این حملات پاسخی به کشته شدن یک نظامی اسرائیلی بوده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که گروه‌های مقاومت فلسطینی هرگونه مسئولیتی در این حادثه را رد کرده‌اند.

در پی این رویداد، ارتش صهیونیستی در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت دستکم ۱۰۰ فلسطینی از جمله ۳۵ کودک را به شهادت رساند. این اقدام که با توجیه "پاسخ متناسب" صورت گرفت، پرسش‌های جدی در مورد تناسب میان کشته شدن یک نظامی و کشتار جمعی غیرنظامیان برانگیخته است.

کودکانی که در این حملات جان باختند، هرکدام داستان زندگی ناتمامی داشتند. خانواده‌هایی که امروز با درد از دست دادن عزیزانشان سوگوارند، تصویری زنده از فاجعه انسانی در غزه هستند.

این واقعه بار دیگر نشان داد که چگونه یک حادثه مرزی می‌تواند به بهانه‌ای برای تشدید خشونت‌ها و کشتار غیرنظامیان تبدیل شود. در حالی که جامعه بین‌المللی شاهد این رویدادهاست، سکوت یا همراهی برخی قدرت‌های جهانی با این اقدامات، پرسش‌های عمیقی درباره عدالت و حقوق بشر در سطح جهانی ایجاد کرده است.

واقعیت تلخ این است که در این میان، انسانیت روزبه‌روز بیشتر در غزه دفن می‌شود و جهان همچنان شاهد تکرار چرخه خشونت و بی‌عدالتی است.

منبع: المیادین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حمله به غزه ، رژیم صهیونیستی
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
اذعان رژیم صهیونیستی به بی‌اطلاعی حماس از عملیات رفح
نظرات کاربران
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
مثل هيتلر نازي كه ميگفت در مقابل هر افسر الماني بايد 100نفر ادم معمولي كشته بشن .خب ترامپ و بي بي از همان تخم و تركه هستن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
صد رحمت به هیتلر در مقابل این دیوانه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
این دوتا کثافت کی کشته میشن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
۵۷ کودک با یک نظامی برابره؟ شما چه چجور جنایت پیشگان کودک کشی هستید! مغل کودک نمی کشت.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
هیچ اسراییلی ارزش نداره وقتی حماس پای میزی نشست که مردمش را برای یک اسرائیلی به قصاب سپرد البته دستاورد آزادی زندانیان خوب بود ولی درمقابلش دندان طمع گرگها تیز تر
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
???

ای دهنت سرویس ترامپ
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
ان شاءالله به زودی با هزاران خفت و خواری ترامپ و نتان سرنگون خواهند شد.
لعنت بر ترامپ کودک کش
لعنت بر نتانیاهو کودک کش
لعنت بر اسراییل کودک کش
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
در مورد تقص اتش بس بیش از 5 هزار بار در لبنان و شهید شدن بیش از 150 نفر چی میگی
خجالت بکش .سالخورده .خودشیفته دورغگوی متوهم
بدجوری دستت رو شده
بوی گند کاریت تا اینجا امد
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
فعلا اینجا بوی گند کاری افراد دیگری میاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
برخودت وپدرومادرت واون نتانیاهو وپدرومادر عوضیشتاابدلعنت بهتون میرسه لعنت چون ظالمی
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
اینو نگی .چی داری بگی ِ
از روباه ی مکار ..پرسیدند .شاهدت کبست
گفت دمم
حالا تو بی منطق و حکمت و شعور شدی
دم بی بی یابو
۱
۹
پاسخ دادن
