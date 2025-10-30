یک شبکه تلویزیونی فرانسه روز پنجشنبه گزارش داد که سومین مظنون در ارتباط با سرقت از موزه لوور در پاریس دستگیر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام» گزارش داد که این بازداشت دیروز چهارشنبه در منطقه پاریس صورت گرفته و این مرد مشکوک به حضور در صحنه جرم در زمان سرقت است.

در جریان این سرقت که در تاریخ ۱۹ اکتبر در ساعات بازدید عمومی رخ داد، چهار سارق کلاه‌دار، جواهرات ارزشمندی را از گالری آپولون در لوور — که میزبان جواهرات سلطنتی فرانسه است — به سرقت بردند. این حادثه شکاف‌های امنیتی در پر بازدیدترین موزه جهان را آشکار کرد.

دادستانی پاریس روز چهارشنبه اعلام کرد که دو مرد که آخر هفته گذشته به اتهام ورود غیرقانونی از طریق پنجره طبقه فوقانی به موزه و سرقت این قطعات قیمتی بازداشت شده بودند، به «طور جزئی» به حضور خود در این سرقت اعتراف کرده‌اند.

جواهرات سرقتی هنوز پیدا نشده‌اند.

منبع: رویترز