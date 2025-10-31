باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز جمعه در حاشیه اجلاس وزرای دفاع آسه‌آن در مالزی با همتایان چینی و هندی خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این دیدار‌ها در چارچوب تلاش واشنگتن برای تقویت روابط امنیتی در منطقه انجام شد.

هگست در پلتفرم ایکس اعلام کرد که در دیدار با دانگ جون، وزیر دفاع چین، تأکید کرده آمریکا «از منافع خود به شدت دفاع خواهد کرد» و موازنه قوا در منطقه هندو-آسیا را حفظ خواهد نمود. وی همچنین نگرانی خود را درباره فعالیت‌های چین در دریای جنوبی چین و اطراف تایوان ابراز داشت.

وزیر دفاع آمریکا همکاری دفاعی جدید ۱۰ ساله با هند را که با راجنات سینگ، همتای هندی خود امضا کرد، «سنگ بنای ثبات منطقه‌ای و بازدارندگی» خواند. هگست به خبرنگاران گفت: «این گام مهمی برای نیرو‌های نظامی دو کشور و نقشه راهی برای همکاری عمیق‌تر و معنادارتر در آینده است.»

این اولین دیدار هگست و سینگ پس از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر کالا‌های هندی در ماه اوت به عنوان تنبیه به دلیل خرید نفت از روسیه است. این تعرفه‌ها باعث توقف خرید‌های تجهیزات دفاعی هند از آمریکا شد و طرفین در روز جمعه در مورد بازنگری برنامه‌های خرید تسلیحات نظامی هند گفت‌و‌گو خواهند کرد.

به گفته یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، هگستبا وزرای دفاع اندونزی، فیلیپین و تایلند نیز دیدار خواهد کرد. این اقدام واشنگتن در راستای مقابله با افزایش حضور چین در منطقه صورت می‌گیرد.

هگست روز پنجشنبه با وزیر دفاع مالزی دیدار کرد و هر دو رهبر بر تعهد خود به امنیت دریایی در دریای جنوبی چین تأکید کردند. این آبراه مهم که به طور کامل مورد ادعای چین است، با مناطق انحصاری اقتصادی برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام همپوشانی دارد.

محمد خالد نورالدین، وزیر دفاع مالزی، در یک بیانیه مشترک تاکتیک‌های «منطقه خاکستری» چین را محکوم کرد و گفت: «اقداماتی مانند تحقیقات هیدروگرافیک تحت حفاظت شناور‌های گارد ساحلی خارجی، حاکمیت را تهدید و یک تحریک و تهدید واضح است.»

دونالد ترامپ روز یکشنبه به رهبران آسه‌آن گفت که آمریکا ۱۰۰٪ با شماست و قصد داریم برای نسل‌های زیادی شریکی قوی باشیم. واشنگتن با فیلیپین پیمان دفاعی دارد که شامل ده‌ها رزمایش سالانه و استفاده از برخی پایگاه‌های این کشور می‌شود. آمریکا همچنین تمرینات مشابهی با تایلند و اندونزی و تبادلاتی با مالزی دارد.

منبع: رویترز