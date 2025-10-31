پیت هگست، در حاشیه اجلاس آسه‌آن در مالزی با همتایان چینی و هندی خود دیدار و بر تعهد واشنگتن به دفاع از منافع خود در منطقه هندو-آسیا تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز جمعه در حاشیه اجلاس وزرای دفاع آسه‌آن در مالزی با همتایان چینی و هندی خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این دیدار‌ها در چارچوب تلاش واشنگتن برای تقویت روابط امنیتی در منطقه انجام شد.

هگست در پلتفرم ایکس اعلام کرد که در دیدار با دانگ جون، وزیر دفاع چین، تأکید کرده آمریکا «از منافع خود به شدت دفاع خواهد کرد» و موازنه قوا در منطقه هندو-آسیا را حفظ خواهد نمود. وی همچنین نگرانی خود را درباره فعالیت‌های چین در دریای جنوبی چین و اطراف تایوان ابراز داشت.

وزیر دفاع آمریکا همکاری دفاعی جدید ۱۰ ساله با هند را که با راجنات سینگ، همتای هندی خود امضا کرد، «سنگ بنای ثبات منطقه‌ای و بازدارندگی» خواند. هگست به خبرنگاران گفت: «این گام مهمی برای نیرو‌های نظامی دو کشور و نقشه راهی برای همکاری عمیق‌تر و معنادارتر در آینده است.»

این اولین دیدار هگست و سینگ پس از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر کالا‌های هندی در ماه اوت به عنوان تنبیه به دلیل خرید نفت از روسیه است. این تعرفه‌ها باعث توقف خرید‌های تجهیزات دفاعی هند از آمریکا شد و طرفین در روز جمعه در مورد بازنگری برنامه‌های خرید تسلیحات نظامی هند گفت‌و‌گو خواهند کرد.

به گفته یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، هگستبا وزرای دفاع اندونزی، فیلیپین و تایلند نیز دیدار خواهد کرد. این اقدام واشنگتن در راستای مقابله با افزایش حضور چین در منطقه صورت می‌گیرد.

هگست روز پنجشنبه با وزیر دفاع مالزی دیدار کرد و هر دو رهبر بر تعهد خود به امنیت دریایی در دریای جنوبی چین تأکید کردند. این آبراه مهم که به طور کامل مورد ادعای چین است، با مناطق انحصاری اقتصادی برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام همپوشانی دارد.

محمد خالد نورالدین، وزیر دفاع مالزی، در یک بیانیه مشترک تاکتیک‌های «منطقه خاکستری» چین را محکوم کرد و گفت: «اقداماتی مانند تحقیقات هیدروگرافیک تحت حفاظت شناور‌های گارد ساحلی خارجی، حاکمیت را تهدید و یک تحریک و تهدید واضح است.»

 دونالد ترامپ روز یکشنبه به رهبران آسه‌آن گفت که آمریکا ۱۰۰٪ با شماست و قصد داریم برای نسل‌های زیادی شریکی قوی باشیم. واشنگتن با فیلیپین پیمان دفاعی دارد که شامل ده‌ها رزمایش سالانه و استفاده از برخی پایگاه‌های این کشور می‌شود. آمریکا همچنین تمرینات مشابهی با تایلند و اندونزی و تبادلاتی با مالزی دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزیر دفاع آمریکا ، اجلاس آسه آن ، چین و هند
خبرهای مرتبط
آمریکا ۴ کشتی را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داد
امضای پیمان دفاعی ۱۰ ساله آمریکا و هند
وال استریت ژورنال: آمریکا محدودیت استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد را لغو کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
آخرین اخبار
دفاع مدنی غزه: گمان می‌رود بیش از ۱۰ هزار فلسطینی مفقود زیر آوار در غزه باشند
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
ادعای دولت آمریکا درباره موافقت با طرح لغو تحریم‌های سوریه
آغاز بازسازی دانشگاه اسلامی غزه + تصاویر
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
چراغ سبز پنتاگون برای ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین
تاکید فیدان بر نقشه اسرائیل برای شروع نسل‌کشی در غزه
ادعای واشنگتن پست: ونزوئلا به دنبال حمایت نظامی روسیه، چین و ایران
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
شهادت یک نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
ترکیه درباره آینده آتش‌بس غزه نشست برگزار می‌کند
مصر و عربستان توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند
حماس: صدراعظم آلمان در حال توجیه نسل‌کشی در غزه است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
یورش نظامیان صهیونیست به نابلس
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
اردوغان: اسرائیل به‌دنبال بازگشت به کشتار در غزه است!
قطر: غزه در خطر ورود به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» 
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
وضعیت سودانی و مالکی در انتخابات عراق
حدود ۷۰۰ کشته در اعتراضات انتخاباتی
دانشگاه لندن: اقدامات اسرائیل در غزه «دانش‌زدایی» است
سازمان ملل حملات آمریکا به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرد
برکناری دادستان کل نظامی اسرائیل پس از افشای فیلم شکنجه اسیران فلسطینی
دعوت رئیس‌جمهور چین از نخست‌وزیر کانادا برای بازدید از پکن