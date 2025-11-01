باشگاه خبرنگاران جو ان - شناور حیدر-۱۱۰ با طراحی پیشرفته بدنه کاتاماران عنوان سریعترین قایق جنگی جهان را از آن خود کرده است. قلب تپنده و دلیل اصلی برتری فناورانه حیدر-۱۱۰، طراحی بدنه منحصربهفرد آن است. این شناور بر روی یک پلتفرم کاتاماران یا دو بدنه ساخته شده است.
این انتخاب مهندسی، نقشی حیاتی در دستیابی به قابلیتهای عملیاتی این قایق ایفا میکند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، مشخصات فنی حیدر-۱۱۰ به شرح زیر است:
حیدر-۱۱۰ با وجود ابعاد کوچک، قابلیت حمل دو موشک کروز ضد کشتی برد متوسط را داراست.
علاوه بر این، با بررسی طراحی نمونه رونمایی شده، به نظر میرسد جایگاهی برای یک تیربار سبک (معمولاً از خانواده دوشکا) جهت درگیریهای نزدیک و دفاع نقطهای، همانند سایر قایقهای تندروی سپاه، در آن تعبیه شده است.
انتخاب طراحی کاتاماران برای سریعترین قایق جنگی جهان، یک تصمیم کلیدی و مبتنی بر محاسبات دقیق مهندسی است.
در طراحی کاتاماران، شناور بهجای یک بدنه واحد و عریض، بر روی دو بدنه موازی و باریکتر حرکت میکند که توسط یک سازه به هم متصل شدهاند. مهمترین مزیت این طراحی، کاهش شدید مقاومت آب (Drag) است. بدنههای باریکتر سطح تماس کمتری با آب دارند. در نتیجه، نیروی پیشران موتورها بهجای غلبه بر مقاومت آب، صرف شتابگیری و دستیابی به سرعتهای بسیار بالا میشود.
برخلاف تصور، قایقهای کاتاماران از ثبات و پایداری بسیار بالایی برخوردارند. عرض زیاد شناور (۴.۳ متر) که ناشی از فاصله بین دو بدنه است، باعث میشود قایق در برابر امواج جانبی مقاومت فوقالعادهای داشته باشد. این ویژگی برای یک سکوی پرتاب موشک که باید در آبهای پرتلاطم خلیج فارس و تنگه هرمز ثبات خود را حفظ کند، حیاتی است.
فضای وسیع میان دو بدنه، این امکان را فراهم میکند که تجهیزات، تسلیحات یا مخازن سوخت اضافی بدون تأثیر منفی بر عملکرد هیدرودینامیکی شناور، در آن جانمایی شوند.
طراحی جمعوجور و سبک کاتاماران به حیدر-۱۱۰ اجازه میدهد تا در آبهای کمعمق نزدیک به ساحل، که یکی از ویژگیهای بارز جغرافیای خلیج فارس است، به راحتی عملیات کند. این قابلیت برای مأموریتهای گشتزنی، مینگذاری یا پشتیبانی از نیروهای ویژه بسیار کارآمد است.
منبع: فارس