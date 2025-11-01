باشگاه خبرنگاران جوان - دانشمندان دو جفت سیاهچاله در حال ادغام را شناسایی کردهاند و معتقدند که سیاهچاله بزرگتر در هر رویداد، «نسل دوم» و بازمانده برخوردی پیشین است. این دو رویداد که با آشکارسازهای موج گرانشی LIGO-Virgo-KAGRA ثبت شدند، نشان دادند سیاهچالههای درگیر رفتاری متفاوت از موارد معمول دارند: در هر ادغام، یکی از سیاهچالهها تقریباً دو برابر دیگری بود و با سرعتی بسیار بالا میچرخید.
در یکی از این برخوردها، پژوهشگران مشاهده کردند که چرخش سریع سیاهچاله باعث تغییر شکل ظریف آن شده است. همان پدیدهای که انیشتین و ریاضیدان بریتانیایی روی کِر دههها پیش برای سیاهچالههای چرخان پیشبینی کرده بودند.
به گفتهی پژوهشگران، امواج گرانشی حاصل از این ادغامها مانند «طنین» در سازهای موسیقی رفتار کردند و ویژگیهایشان کاملاً با محاسبات نظری نسبیت عام مطابقت داشت.
به باور دانشمندان، این رویدادها نهتنها شواهدی تازه از وجود احتمالی «سیاهچالههای نسل دوم» ارائه میدهند، بلکه نشان میدهند پیشبینیهای انیشتین همچنان، پس از بیش از یک قرن، با دقتی شگفتانگیز برقرار است. از نخستین آشکارسازی موج گرانشی در سال ۲۰۱۵ تاکنون، بیش از صد مورد ادغام سیاهچالهها ثبت شده است. اما به گفته کارشناسان، رویدادهای جدید بهدلیل ویژگیهای غیرمعمول چرخش و جرم، میتوانند سرنخهایی از نسلهای بعدی سیاهچالهها در اختیار بگذارند.
این یافته که در نشریه The Astrophysical Journal Letters منتشر شده است.
منبع: خبر آنلاین