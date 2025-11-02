باشگاه خبرنگاران جوان _ جانشین انتظامی استان کرمان گفت: متعاقب وقوع آدمربایی مردی میانسال در حوزه شهرستان بافت، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان برای شناسایی و دستگیری عاملان این عمل مجرمانه وارد عمل شدند.
سرهنگ پورامینایی با اشاره به اینکه آدمربایان خواستار ۸۰ میلیارد ریال برای آزادی گروگان شده بودند، افزود: مأموران پلیس آگاهی موفق شدند محل نگهداری گروگان را در یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان شناسایی و با اخذ نیابت قضایی به شهرستان ایرانشهر اعزام و ضمن همکاری ریشسفیدان محلی، فرد ربودهشده را آزاد و یک متهم را در این رابطه دستگیر کنند.
وی تصریح کرد: تحقیقات برای دستگیری دیگر عوامل دخیل در پرونده ادامه دارد.
منبع: پلیس کرمان