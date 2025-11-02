در پی وقوع یک پرونده آدم‌ربایی در شهرستان بافت، پلیس با انجام عملیاتی هماهنگ و بین‌استانی توانست گروگان را سالم آزاد و یکی از عاملان این اقدام مجرمانه را دستگیر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جانشین انتظامی استان کرمان گفت: متعاقب وقوع آدم‌ربایی مردی میانسال در حوزه شهرستان بافت، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان برای شناسایی و دستگیری عاملان این عمل مجرمانه وارد عمل شدند.

سرهنگ پورامینایی با اشاره به اینکه آدم‌ربایان خواستار ۸۰ میلیارد ریال برای آزادی گروگان شده بودند، افزود: مأموران پلیس آگاهی موفق شدند محل نگهداری گروگان را در یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان شناسایی و با اخذ نیابت قضایی به شهرستان ایرانشهر اعزام و ضمن همکاری ریش‌سفیدان محلی، فرد ربوده‌شده را آزاد و یک متهم را در این رابطه دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: تحقیقات برای دستگیری دیگر عوامل دخیل در پرونده ادامه دارد.

منبع: پلیس کرمان

برچسب ها: رهایی گروگان ، پلیس کرمان
