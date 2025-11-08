در پی اعلام نارضایتی برخی از افراد در زمینه شیوه پرداخت تسهیلات وام‌های دامداری ازنا، معاون رئیس کمیته امداد و مدیرعامل بنیاد حیات کمیته امداد توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش؛ مرتضی فیروزآبادی معاون رئیس کمیته امداد و مدیرعامل بنیاد حیات در پی اعلام نارضایتی برخی از افراد در زمینه شیوه پرداخت تسهیلات وام‌های دامداری کمیته امداد ازنا و کیفیت پایین دام‌ها و انتشار خبری در این زمینه توسط باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌و‌گو با خبرنگار لرستان گفت: در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان وام اشتغال‌زایی در کشور پرداخت شد که حدود ۲۵ درصد آن مربوط به حوزه دامداری بوده است.

فیروزآبادی افزود: برای افزایش خدمات و اصابت به هدف تسهیلات در حوزه طرح‌های اشتغال دامداری در سه سال گذشته سازوکار اعطای تسهیلات دامداری تغییر کرده و با استفاده از شرکت‌های معتبر به عنوان راهبر پیشران و با نظارت بیشتری صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه مبلغ تسهیلات اشتغال‌زایی دامداری در سال جاری از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است اضافه کرد: با توجه به اینکه این وام‌ها صرفا در راستای دامداری باید هزینه شود، در بیش از بیست استان شرکت راهبر پیشران به عنوان ناظر بین کمیته امداد و متقاضیان بکارگیری و جهت تهیه دام برای مددجویان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دام‌ها فعال شده است.

معاون رئیس امداد و مدیرعامل بنیاد حیات اظهار کرد: افرادی که درخواست وام اشتغال‌زایی دارند باید شرایطی را دارا باشند تا اطمینان از صرف هزینه‌ها در راستای دامداری حاصل شده و زمینه ایجاد انحرافات و سوء استفاده از وام‌ها کاهش یابد.

 

فیروزآبادی ادامه داد: افراد باید جهت پرورش دام از جایگاهی برخوردار بوده و ناظران شرکت راهبر پیشران آن را تایید نمایند. 

وی افزود: وام پرداخت شده از طریق شرکت راهبر پیشران و مراکز تهیه دام هزینه شده و افراد با حضور در جایگاه‌های منتخب دام، دام‌های مورد نظر خود را انتخاب کرده و تحویل می‌گیرند.
مدیرعامل بنیاد حیات تاکید کرد: دام‌ها از لحاظ کیفی توسط خود دامدار با حضور ناظران شرکت انتخاب شده و دامداران ملزم به تأمین حداقل ۱۰ درصد خوراک دام هستند.

 فیروزآبادی گفت: جهت اطمینان از استفاده صحیح از این وام ها، بنیاد حیات به طور پیوسته و سالانه وضعیت دامداری افراد دریافت کننده تسهیلات را بررسی کرده تا انحرافات و سواستفاده‌ها به حداقل برسد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور با بیان اینکه ایجاد تدابیر جدید در سه سال گذشته سبب کاهش ۲۰ درصدی انحرافات تسهیلات اشتغال‌زایی در حوزه دام شده است در ادامه افزود: در سال گذشته ۲۵ هزار نفر از طریق تسهیلات اشتغال‌زایی دامداری‌هایی ایجاد کرده و اعلام نارضایتی به حداقل رسیده است.

فیروزآبادی گفت: در سال ۱۴۰۲ کل طرح‌های اشتغال‌زایی در لرستان حدود ۱۰۹۹۳ مورد، تعدادطرح‌های رسته دامپروری ۴۷۰۹ طرح و طرح‌های با راهبری شرکت پیشران ۳۵۰۳ مورد بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ کل طرح‌ها ۸۵۰۳ مورد، تعداد طرح‌های رسته دامپروری ۳۶۸۳ و طرح‌های با راهبری شرکت پیشران ۲۳۹۹ است.

ایشان با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در امسال با تاخیر شش ماهه در نیمه آبان توسط دولت عملیاتی شده است بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ و با استفاده از منابع باقی مانده سال قبل، کل طرح‌های اجرا شده در استان لرستان تا امروز ۱۱۲۰ مورد، طرح‌های دامپروری ۴۴۴ و طرح‌های با راهبری شرکت پیشران ۳۲۴ بوده است.

فیروز آبادی با تأکید بر حضور مستمر ناظران شرکت‌های مسئول در راستای رونق دامداری‌ها گفت: مددجویان خود انتخاب نوع و کیفیت دام را برعهده داشته که با حضور کارشناسان انجام می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: افرادی که در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی دامداری هر گونه درخواست یا شکایتی دارند با مراجعه به بازرسی کمیته امداد لرستان درخواست خود را ثبت کرده تا مراحل بررسی و نظارت انجام شود.

