در پی برخورد رخ‌به‌رخ دو خودروی سواری پراید و پژو پارس در محور نورآباد–کرمانشاه، یک نفر در دم جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - سرهنگ نادری گفت: بررسی‌های آماری پلیس راه نشان می‌دهد بیش از نیمی از تصادفات جاده‌ای در استان لرستان ناشی از عجله، شتاب بی‌مورد و بی‌توجهی رانندگان به مقررات ایمنی است.  

وی تأکید کرد: رانندگان باید بدانند سبقت گرفتن تنها در نقاط دارای علائم مجاز و با رعایت فاصله و زاویه دید کافی مجاز است. بی‌توجهی به این نکات ساده، جان انسان‌های بی‌گناه را می‌گیرد و خانواده‌ها را داغدار می‌سازد.  

سرپرست پلیس راه استان لرستان خاطرنشان کرد؛ رانندگان می بایست با رعایت قوانین، از ارتکاب اعمال خطرناک و بی‌احتیاطی در جاده‌ها اجتناب کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخ نباشیم

حادثه رانندگی محور نورآباد–کرمانشاه یک کشته و دو زخمی‌بر جای گذاشت

غلامرضا علی‌محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان اظهار کرد:در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، طی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر لرستان مبنی بر وقوع تصادف رخ‌به‌رخ بین دو خودروی سواری پراید و پژو پارس در کیلومتر ۷ محور نورآباد–کرمانشاه، بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه «گشور» جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر دچار آسیب شدند که دو نفر توسط نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. متأسفانه راننده خودروی پراید به دلیل شدت جراحات در دم جان باخت که پیکر وی پس از تثبیت صحنه و عملیات رهاسازی توسط تیم‌های هلال‌احمر به عوامل شهرداری تحویل داده شد.

