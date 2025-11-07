باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تحقق اهداف دولت هوشمند و توسعه زیرساختهای ارتباطی نوین، بیش از ۱۵۶ شعبه بانک در استان لرستان به همت مخابرات منطقه لرستان به شبکه فیبر نوری متصل شدند.
این اقدام مهم با هدف افزایش سرعت و پایداری ارتباطات بانکی، ارتقای امنیت دادهها و فراهمسازی بستر مناسب برای گسترش خدمات بانکداری دیجیتال و الکترونیک صورت گرفته است.
نبیاله شمسیفر، مدیر مخابرات منطقه لرستان، در این زمینه اظهار داشت: اتصال شعب بانکها به شبکه فیبر نوری، گامی اساسی در مسیر تحول دیجیتال و تحقق بانکداری هوشمند در استان است. این طرح موجب افزایش سرعت انتقال اطلاعات، کاهش قطعی ارتباطات و بهبود کیفیت خدمات بانکی برای مردم خواهد شد.
وی افزود: مخابرات منطقه لرستان با اجرای پروژههای گسترده فیبر نوری در سراسر استان، بهویژه در چارچوب پروژه ملی SWAP (مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری)، زیرساخت لازم برای توسعه پایدار ارتباطات، دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال را فراهم خواهد نمود.
گفتنی است با اجرای این طرح، بسیاری از بانکهای استان از جمله بانکهای استان از خدمات بستر پرسرعت و امن فیبر نوری بهرهمند شدهاند که گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال در لرستان به شمار میرود.
منبع: مخابرات لرستان