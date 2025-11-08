پروژه نئوم، که تحت رهبری محمد بن سلمان برای ساخت شهری پیشرفته در دل صحرا آغاز شد، در حال شکست خوردن است.

«خط» که قرار بود یک شهر خطی ۵۰۰ متری و ۱۷۰ کیلومتری باشد، در برابر چالش‌های فیزیکی و مالی قرار گرفته است. طراحی‌هایی همچون یک «چراغ آویز» ۳۰ طبقه معلق از سقف، با مشکلات فنی جدی مواجه شدند و هزینه‌ها به شدت افزایش یافت. 

در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی مورد انتظار وارد پروژه نشدند، طرح‌ها محدودتر شدند و از ۲۰ ماژول به ۳ کاهش یافت. علاوه بر مشکلات مهندسی، مسائل زیست‌محیطی نظیر اثرات منفی بر مسیرهای مهاجرت پرندگان و هزینه‌های بالای مواد اولیه، بار بزرگی را بر دوش این پروژه گذاشت. 

حالا بسیاری از کارکنان پیش‌بینی می‌کنند که این پروژه هرگز به مرحله اجرایی نخواهد رسید. در نهایت، نئوم به یک آزمایش فکری تبدیل شده است که از نظر بسیاری، قابلیت عملی شدن ندارد.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

برچسب ها: پروژه نئوم ، عربستان سعودی ، محمد بن سلمان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شما هم دلتون خوش شده ولی از این خبرها نیست اونجا دزد مثله اینجا نداره که استادیوم آزادی رو چندسال هست میخان بازسازی کنن و نمیتونن خیالتون رو راحت کنم این شهر به بهره برداری میرسد اگر هم بر فرض به بهره برداری هم نرسد عربستان کشوری هست که بشدت داره درآمد کسب میکنه و مردمش در رفاه زندگی میکنند مثله اینجا نیست که طرف سالهاست آرزوی خرید گوشت و میوه رو دارد
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ما باید کشور خودمون آباد کنیم.چکار داریم در کشور همسایه چی میسازن پول خودشون هست
۵
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جلال
۱۷:۲۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
قضیه 500میلیارد دلاره ؟خب خبرنگارها همه دنیا به این مبلغ حساسیت نشون می دهند !
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۵:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر هم خبر درست باشد باز قابل ملامت نیست چون نه اختلاسی در پروژه رخ داده و نه اقتصادش بی صاحبه
۱۲
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شما به عربستان چکار بچسبید به مسئولین کشور خودتون که نمی تونن تورم ۵۰ در صدی در شیش ماه اول سال را کنترل کنند خدا بداد مردم در شیش ماه دوم سال برسه
۱۲
۷۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد شهاب نظامی نیا
۱۵:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ما اصراری نداشتیم به عربستان بچسبیم
خود تحقیر ها مصمم بودند عربستان رو توی سر ما بکوبند
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
الان شما خوشحال هستید ؟
۱۳
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آقایون مثلا خبرنگار از زلزله خوی چقدر میگذره چیشد دولت خونه ساخت واسشون یا نه؟ اینارو پوشش بدید از خودتون مایه بزارید پروژه نئوم به شما چه ربطی داره خیر سرتون خبرنگارید
۷
۷۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۰:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شما خوبید
۱۹
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسود
۱۰:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حسادت مرز ندارد
۱۷
۵۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ملخستان
۳۶
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۷:۴۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چون شما همه چی رو با ذهن بازنده خود می‌بینید و این حرفها را میزنید. چون پیشرفت را ندیدید
۲۰
۷۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۸:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عجب چرت و پرتی گفتی از چند سال قبل رسانه های غربی گفته بودن پروژه کشکیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خداوند کمک کند
۴
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باشگاه منفی بافان جوان
۲۲
۶۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مثبت باف شما گزارش بده
