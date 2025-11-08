باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه نئوم، که تحت رهبری محمد بن سلمان برای ساخت شهری پیشرفته در دل صحرا آغاز شد، در حال شکست خوردن است.
«خط» که قرار بود یک شهر خطی ۵۰۰ متری و ۱۷۰ کیلومتری باشد، در برابر چالشهای فیزیکی و مالی قرار گرفته است. طراحیهایی همچون یک «چراغ آویز» ۳۰ طبقه معلق از سقف، با مشکلات فنی جدی مواجه شدند و هزینهها به شدت افزایش یافت.
در حالی که سرمایهگذاران خارجی مورد انتظار وارد پروژه نشدند، طرحها محدودتر شدند و از ۲۰ ماژول به ۳ کاهش یافت. علاوه بر مشکلات مهندسی، مسائل زیستمحیطی نظیر اثرات منفی بر مسیرهای مهاجرت پرندگان و هزینههای بالای مواد اولیه، بار بزرگی را بر دوش این پروژه گذاشت.
حالا بسیاری از کارکنان پیشبینی میکنند که این پروژه هرگز به مرحله اجرایی نخواهد رسید. در نهایت، نئوم به یک آزمایش فکری تبدیل شده است که از نظر بسیاری، قابلیت عملی شدن ندارد.
