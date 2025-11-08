باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- خرم‌آباد، شهری با پیشینه کهن، امروز در آستانه ثبت جهانی دره تاریخی خود قرار گرفته است.

قلعه فلک‌الافلاک، نماد شکوه این دیار، اینک میزبان کاوش‌های باستان‌شناسی است تا پیوند دیرینه خود با تمدن چندین هزارساله لرستان را به جهانیان اثبات کند.

این اقدام، تنها یک پروژه علمی نیست؛ بلکه گامی بلند برای احیای هویت تاریخی و رونق گردشگری استانی است که سال‌ها در انتظار چنین فرصتی بوده است. همکاری نهادهای نظامی و فرهنگی در آزادسازی حریم قلعه و آغاز کاوش‌ها، نشان از عزم جدی برای تحقق این آرزوی دیرینه دارد.

کاوش‌های باستان‌شناسی؛ گام بلند برای تکمیل پرونده جهانی

عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، از آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه فلک‌الافلاک برای نخستین‌بار خبر داد و گفت:این کاوش‌ها با همکاری مجموعه سپاه پاسداران و در محدوده تحت تملک این نهاد انجام می‌شود. هدف اصلی، تکمیل اطلاعات درخواستی یونسکو برای الحاق تپه فلک‌الافلاک به پرونده ثبت جهانی دره تاریخی خرم‌آباد است

وی افزود:در این کاوش‌ها، لایه‌های باستان‌شناسی از دوره‌های تاریخی و پیش از تاریخی در محدوده جنوب قلعه شناسایی شده که نتایج آن به‌زودی در قالب مقاله علمی منتشر خواهد شد. این داده‌ها نقش کلیدی در شناسایی پیوستگی تاریخی قلعه با تپه‌های اطراف و تکمیل پرونده ثبت جهانی خرم‌آباد دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان تاکید کرد: اطلاعات و یافته‌های به‌دست‌آمده در قالب مقاله‌ای علمی در آینده نزدیک منتشر خواهد شد تا جامعه علمی و عموم مردم از دستاوردهای این کاوش‌ها بهره‌مند شوند.

بنابراین گزارش، پیش از این عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفته بود: تپه فلک‌الافلاک به دلیل گستردگی و اهمیت تاریخی از پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد بازمانده بود و یونسکو ثبت جهانی آن را مشروط به تکمیل کاوش‌ها و انتشار مطالعات علمی کرده است.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: هدف از کاوش‌های باستان‌شناسی در این تپه، تکمیل پرونده ثبت جهانی و انتشار مطالعات علمی در نشریات معتبر است.

حسن‌پور همچنین اشاره کرد که پس از ثبت جهانی دره خرم‌آباد، به دستور استاندار، کارگروهی متشکل از مدیران، نخبگان و کارشناسان برای برنامه‌ریزی گردشگری و حفاظت از این مجموعه جهانی تشکیل شد.

کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه فلک‌الافلاک، علاوه بر کشف لایه‌های کهن تاریخی، نقطه عطفی در مسیر ثبت جهانی دره خرم‌آباد است.

این پروژه با پیوند دادن میراث تاریخی، توسعه شهری و گردشگری فرهنگی، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی غنای فرهنگی و تاریخی لرستان و ایجاد رونق اقتصادی پایدار در استان فراهم کرده است.

تخلیه پادگان امام حسین(ع)； تحقق آرزوی دو دهه مردم لرستان

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان از تخلیه پادگان امام حسین(ع) در حریم قلعه فلک‌الافلاک تا پایان سال جاری خبر داد و گفت:با آزادسازی این محدوده، آرزوی چندین ساله مردم استان محقق و زمینه برای بهره‌برداری گردشگری از این محوطه ارزشمند فراهم می‌شود.

وی با تقدیر از همکاری فرمانده سپاه استان، تأکید کرد:این اتفاق نقطه عطفی در توسعه گردشگری خرم‌آباد و احیای محوطه‌های تاریخی است. باید با اجرای طرحی فاخر و در شأن مردم لرستان، این فضا را به محلی فرهنگی، گردشگری و مردمی تبدیل کنیم.

ثبت جهانی؛ مهر تأیید بر اصالت ۶۳ هزارساله لرستان

استاندار لرستان، ثبت جهانی محوطه‌های باستانی دره خرم‌آباد در فهرست یونسکو را رویدادی تاریخی و اثرگذار خواند و افزود:این ثبت، مهر تأییدی بر اصالت و فرهنگ بشری با قدمت ۶۳ هزار سال قبل از میلاد در لرستان است. این فرصت کم‌نظیر، می‌تواند تحولی چشمگیر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ایجاد کند.

شاهرخی با اشاره به تشکیل «شورای هماهنگی توسعه و پیشرفت پساجهانی شدن» در استان، گفت:هدف از تشکیل این شورا، ایجاد زیرساخت‌ها و ابزار لازم برای تحقق جایگاه واقعی جهانی لرستان است. ما مصمم هستیم تا با همت دولت، این موقعیت بین‌المللی را تثبیت کنیم.

پروژه فلک‌الافلاک؛ از کاوش‌های باستان‌شناسی تا جشن مردمی

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پروژه فلک‌الافلاک در دو مرحله اصلی پیش می‌رود،کاوش‌های باستان‌شناسی برای مستندسازی داده‌های علمی و تکمیل پرونده ثبت جهانی و تخلیه و تحویل پادگان امام حسین(ع) تا پیش از عید نوروز و برگزاری جشن مردمی‌سازی این محوطه تاریخی.

این پروژه نه‌تنها پیوند دیرینه لرستان با تمدن بشری را به نمایش می‌گذارد، بلکه چشماندازی روشن برای رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان ترسیم می‌کند.

فلک‌الافلاک، این نگین تاریخ و فرهنگ لرستان، اینک در مسیر ثبت جهانی گام برمی‌دارد. همکاری نهادهای مختلف، از سپاه تا میراث فرهنگی، نشان می‌دهد که تحقق این آرزوی دیرینه، تنها با اتحاد و عزم ملی ممکن شده است.

به زودی، خرم‌آباد نه تنها به عنوان شهری با تاریخی کهن، بلکه به عنوان مقصدی جهانی در نقشه گردشگری جهان جای خود را باز خواهد کرد.