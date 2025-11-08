مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از حفاری و تجهیز ۷حلقه چاه ۱۲۰ متری در غرب لرستان برای تأمین آب شرب و پشتیبانی از طرح‌های مسکن ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزود: این چاه‌ها با عمق حدود ۱۲۰ متری، به‌صورت ویژه برای تأمین پایدار آب شرب و همچنین پشتیبانی از طرح‌های کلان مسکن ملی در منطقه حفاری و تجهیز شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات فنی پروژه تصریح کرد: فاز دوم تصفیه‌خانه شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفته و تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار مترمکعب از شبکه جمع‌آوری و ۴۸ هزار مترمکعب از بخش تصفیه‌خانه به‌صورت شبانه‌روزی در حال اجرا است.

مدیرعامل آبفای لرستان با بیان آمارهای مربوط به شبکه فاضلاب استان خاطرنشان کرد: حجم شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری ۶۰۰ کیلومتر است که تاکنون ۴۲ درصد طرح عملیاتی شده و با اجرای مرحله دوم، پوشش تا بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

نوریزدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی پروژه‌ها پرداخت و گفت: اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۳ دوازده میلیارد تومان بود که با پیگیری مسئولان و مساعدت سازمان برنامه و بودجه و استاندار محترم، مجموع اعتبار به ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تشریح نحوه تخصیص این اعتبارات افزود: از این میزان، ۱۵۳ میلیارد تومان برای پرداخت دیون پیمانکاران هزینه و مابقی از محل اوراق مالی اسلامی تأمین شده است، که نتیجه آن فعال شدن همه پروژه‌های نیمه‌تعطیل شهرستان‌ها بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده شرکت گفت: برنامه شرکت آب و فاضلاب استان تمرکز بر تکمیل فاز دوم تصفیه‌خانه‌ها و استفاده از ظرفیت اعتبارات نمایندگان برای شتاب بخشیدن به طرح‌های توسعه‌ای است.

به گفته وی، اجرای این پروژه گام مهمی در راستای افزایش ضریب امنیت آبی در محور غربی استان است و می‌تواند پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از نیازهای آبی حال و آینده این منطقه باشد.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، حفر چاه
خبرهای مرتبط
حفر و تجهیزهفت حلقه چاه برای تامین آب شرب بروجرد
آغاز عملیات حفاری ۲ حلقه چاه آب شرب در شهرستان گرگان
رفع مشکل آب ۱۵ روستا در خدابنده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشاورزی لرستان زیر چتر بیمه؛ ۲۶۸۲ میلیارد ریال غرامت پرداخت می‌شود
دست‌های مهربان؛ روایت ۱۶۲۳ مدرسه از جنس نیکوکاری
کوچ پاییزی در لرستان؛ میهمانی که نیاز به مراقبت دارد
ارتقای تحصیلی در مدارس عشایر لرستان
سد بزرگی به نام زمین و تسهیلات؛ آرزوهای مسکن لرستانیان بلاتکلیف مانده
رشد ۱۲ هکتاری گلخانه‌های لرستان
آخرین اخبار
رشد ۱۲ هکتاری گلخانه‌های لرستان
سد بزرگی به نام زمین و تسهیلات؛ آرزوهای مسکن لرستانیان بلاتکلیف مانده
ارتقای تحصیلی در مدارس عشایر لرستان
کوچ پاییزی در لرستان؛ میهمانی که نیاز به مراقبت دارد
دست‌های مهربان؛ روایت ۱۶۲۳ مدرسه از جنس نیکوکاری
کشاورزی لرستان زیر چتر بیمه؛ ۲۶۸۲ میلیارد ریال غرامت پرداخت می‌شود
فصل تازه برای "طلای سفید" لرستان؛ جهش ۸۰ میلیون دلاری در صنعت کود و کشاورزی
لرستان در آستانه گازرسانی کامل
چاه‌های نجات؛ هفت حلقه چاه برای غرب لرستان
کلنگ ثبت جهانی بر دامان فلک‌الافلاک؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در خرم‌آباد آرزوی دیرینه مردم لرستان را محقق می‌کند
پایان آبرسانی با تانکر به روستاهای بروجرد