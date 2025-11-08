لرستان با جذب ۸۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در دو سال اخیر،فصل جدیدی را در صنایع وابسته به کشاورزی آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرکل سرمایه گذاری و اشتغال استانداری لرستان از تحولی تاریخی در صنایع وابسته به کشاورزی این استان خبر داد. محمدحسین جناب اعلام کرد: طی دو سال اخیر بالغ بر ۸۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنایع کشاورزی لرستان جذب شده که نقطه عطفی در توسعه اقتصادی استان محسوب می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های بی نظیر استان در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته افزود: این سرمایه گذاری ها زمینه ساز تحولی اساسی در صنایع کشاورزی لرستان خواهد بود. با تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه، شاهد انقلابی صنعتی در بخش کشاورزی خواهیم بود.

جناب از راه اندازی دو پروژه بزرگ صنعتی در استان خبر داد و تصریح کرد: احداث کارخانه های اسید فسفریک خوراکی و اسید نیتریک کشاورزی با سرمایه گذاری بیش از ۶۰ میلیون دلار، هسته مرکزی این تحول عظیم را تشکیل می دهد. این پروژه ها هم اکنون پیشرفت قابل توجهی داشته‌اندو سال آینده به بهره برداری می رسند

مدیرکل سرمایه گذاری لرستان با برشمردن دستاوردهای این طرح ها بیان کرد: با راه اندازی این واحدهای صنعتی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان، شاهد خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و حتی صادرات آن به بازارهای جهانی خواهیم بود.

جناب از آغاز عملیات اجرایی چندین کارخانه جدید در حوزه کودهای کشاورزی خبر داد و افزود: اجرای پروژه های سوپر فسفات ریپل، کلات آهن و واحدهای تولید نیترات های کلسیم، پتاسیم و منیزیم، زنجیره کامل تولید در حوزه صنایع کشاورزی را تکمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به صدور مجوزهای متعدد برای واحدهای پایین دستی، از تمام سرمایه گذاران توانمند دعوت کرد تا در این فرصت استثنایی سرمایه گذاری مشارکت کنند. این حوزه ظرفیت تبدیل لرستان به قطب صنایع کشاورزی خاورمیانه را داراست.

جناب در پایان با اشاره به راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد، آینده درخشانی را برای صنایع کشاورزی لرستان ترسیم کرد و گفت : با تداوم این روند، لرستان به زودی به یکی از قطب های اصلی صنایع وابسته به کشاورزی در کشور تبدیل خواهد شد.