استان لرستان با گذر از مرز ۹۸.۹ درصدی گازرسانی در روستاها، در آستانه محرومیت‌زدایی کامل از چهره روستایی خود قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اعلام این که ضریب نفوذ گازرسانی در روستا‌های استان به ۹۸.۹ درصد رسیده است، گفت:از دو هزار و ۴۶۲ روستای واجد شرایط گازرسانی مصوب، تاکنون عملیات گازرسانی به دو هزار و ۴۰۶ روستا به پایان رسیده و ۵۶ روستا در دست اجراست.

حسین سپهوند در ادامه با اشاره به وضعیت گازرسانی در مراکز شهری استان افزود:از ۳۳ شهر لرستان تاکنون ۳۲ شهر گازرسانی شده و یک شهر (تیتکان و بزنوید الیگودرز) در دست اقدام است.

وی در تکمیل آمار شهرهای استان تصریح کرد:ضریب نفوذ گازرسانی در شهر‌های استان ۹۹.۹ درصد با ۴۴۶ مشترک گاز شهری در استان است.

 

 

برچسب ها: گازرسانی ، شرکت گاز
خبرهای مرتبط
گاز برخی نقاط شهر یاسوج فردا قطع می شود
مدیر عامل توزیع گاز استان اردبیل؛
بهره مندی سه هزار و 658 نفر در روستاها از نعمت گاز طبیعی
مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان یزدخبرداد؛
جمعیت شهری گاز استان یزد صدرصد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشاورزی لرستان زیر چتر بیمه؛ ۲۶۸۲ میلیارد ریال غرامت پرداخت می‌شود
دست‌های مهربان؛ روایت ۱۶۲۳ مدرسه از جنس نیکوکاری
کوچ پاییزی در لرستان؛ میهمانی که نیاز به مراقبت دارد
ارتقای تحصیلی در مدارس عشایر لرستان
سد بزرگی به نام زمین و تسهیلات؛ آرزوهای مسکن لرستانیان بلاتکلیف مانده
رشد ۱۲ هکتاری گلخانه‌های لرستان
آخرین اخبار
رشد ۱۲ هکتاری گلخانه‌های لرستان
سد بزرگی به نام زمین و تسهیلات؛ آرزوهای مسکن لرستانیان بلاتکلیف مانده
ارتقای تحصیلی در مدارس عشایر لرستان
کوچ پاییزی در لرستان؛ میهمانی که نیاز به مراقبت دارد
دست‌های مهربان؛ روایت ۱۶۲۳ مدرسه از جنس نیکوکاری
کشاورزی لرستان زیر چتر بیمه؛ ۲۶۸۲ میلیارد ریال غرامت پرداخت می‌شود
فصل تازه برای "طلای سفید" لرستان؛ جهش ۸۰ میلیون دلاری در صنعت کود و کشاورزی
لرستان در آستانه گازرسانی کامل
چاه‌های نجات؛ هفت حلقه چاه برای غرب لرستان
کلنگ ثبت جهانی بر دامان فلک‌الافلاک؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در خرم‌آباد آرزوی دیرینه مردم لرستان را محقق می‌کند
پایان آبرسانی با تانکر به روستاهای بروجرد