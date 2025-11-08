باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اعلام این که ضریب نفوذ گازرسانی در روستا‌های استان به ۹۸.۹ درصد رسیده است، گفت:از دو هزار و ۴۶۲ روستای واجد شرایط گازرسانی مصوب، تاکنون عملیات گازرسانی به دو هزار و ۴۰۶ روستا به پایان رسیده و ۵۶ روستا در دست اجراست.

حسین سپهوند در ادامه با اشاره به وضعیت گازرسانی در مراکز شهری استان افزود:از ۳۳ شهر لرستان تاکنون ۳۲ شهر گازرسانی شده و یک شهر (تیتکان و بزنوید الیگودرز) در دست اقدام است.

وی در تکمیل آمار شهرهای استان تصریح کرد:ضریب نفوذ گازرسانی در شهر‌های استان ۹۹.۹ درصد با ۴۴۶ مشترک گاز شهری در استان است.