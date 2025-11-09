خطوط سفیدی نمایان شده در آسمان که این روزها محل حدس و گمان شده، درواقع همان ردی است که پس از گذر هواپیما در آسمان باقی می‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ردی که برای دقیقه‌ها یا حتی ساعت‌ها در آسمان آبی می‌ماند. این پدیده «کنتریل» نام دارد؛ ترکیبی از واژه‌های لاتین * condensation trail* به معنی رد تراکم. ظاهر ساده‌اش شاید آشنا باشد، اما پشت آن مجموعه‌ای از فرایندهای دقیق فیزیکی و شرایط پیچیده جوی پنهان است.

کنتریل چگونه تشکیل می‌شود؟

موتور هواپیما با سوزاندن سوخت، مقدار زیادی بخار آب تولید می‌کند. در ارتفاعات نزدیک به ۹ تا ۱۲ کیلومتری سطح زمین، دما بین ۴۰ تا ۶۰ درجه زیر صفر است. بخار آب داغی که از اگزوز خارج می‌شود، در این هوای فوق ‌سرد قرار می‌گیرد. قطره‌های آب فرصت مایع ماندن پیدا نمی‌کنند و تقریبا بلافاصله به کریستال‌های یخ تبدیل می‌شوند. این فرایند طی چند میلی‌ثانیه رخ می‌دهد و خروجی آن همان خط سفید است که ما می‌بینیم.

عوامل ماندگاری

دو عامل تعیین‌کننده در ماندگاری طولانی مدت این خطوط و حتی گاهی حذف سریع آن وجود دارد: رطوبت و دما در آن لایه از جو. اگر هوا بسیار خشک باشد، کریستال‌های یخ سریع تبخیر می‌شوند. خطی کوتاه و ناپدیدشونده به‌وجود می‌آید. اما اگر رطوبت بالا باشد، کریستال‌ها تبخیر نمی‌شوند و حتی به جذب بخار آب بیشتر ادامه می‌دهند. نتیجه یک نوار سفید پهن، شبیه ابرهای پرریزه است که گاهی آسمان را کاملا تغییر می‌دهد. هواشناسان از همین ویژگی برای پیش‌بینی استفاده می‌کنند. چراکه ماندگاری طولانی کنتریل نشانه پررطوبت شدن لایه‌های بالایی جو است و می‌تواند به ورود یک سامانه بارشی در ساعات آینده اشاره کند.

ترکیب شیمیایی کنتریل

کنتریل از نظر علمی چیز پیچیده‌ای نیست. هیچ ماده غیرمعمول یا اضافه‌ای در آن وجود ندارد. پایه اصلی ساخت کنتریل همان «بخار آب» است.

ترکیبات آن شامل موارد زیر است:

کریستال‌های یخ

مقدار بسیار ناچیزی دوده و ذرات ریز ناشی از احتراق

رد حرارتی حاصل از خروج گازهای داغ

تأثیر بر آب‌وهوا

کنتریل‌ها می‌توانند بر انرژی حرارتی زمین اثر بگذارند. در روز، بخشی از نور خورشید را بازتاب می‌دهند و کمی هوا را خنک می‌کنند. در شب، هم مثل ابرهای نازک عمل می‌کنند و گرمای زمین را در جو نگه می‌دارند. پژوهشگران معتقدند افزایش پروازها ممکن است الگوی ابری‌شدن آسمان را در برخی مسیرهای پروازی تغییر دهد، هرچند میزان واقعی این اثر هنوز محل مطالعه است.

پدیده‌ای ساده، نشانه‌ای از جهان مدرن

هر بار که خطی سفید در آسمان امتداد پیدا می‌کند، چیزی فراتر از حرکت یک هواپیما ثبت می‌شود. این خطوط در واقع داستان تعامل موتورهای داغ، هوای منجمد ارتفاع‌بالا، فیزیک تراکم و سبک زندگی متصل و پرتحرک امروز ما را روایت می‌کنند. کنتریل‌ها امضاهای یخی سفرهای ما هستند؛ نشانه‌هایی کوچک از جهانی که سرعت، ارتباط و جابه‌جایی بی‌وقفه را انتخاب کرده است.

منبع: همشهری آنلاین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اینجا کسی حرف راست نمی زند.هیچ چیز را باور نکنید.مردم که اطلاعات درستی ندارند.مسئولان هم که ازاطلاعات خبر دارند مجبورند دروغ گفته و یا تکذیب کنند.
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نادر
۱۴:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آیا هواپیماها بصورت زیگزاگ ، مربع و دایره پرواز میکنند..؟ خطوط در هم تنیده مسیر عادی هواپیما ها نمیباشد...توضیح شما کاملا غیر شفاف هست
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خب لابد هواپیما جنگنده بوده تمرین مانور های هوایی میکردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همیشه بودن ولی چند روزه آسمون البرز به طرز عجیبی زیاد شدن...باربرین
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
گازها ناباوری در هوا پخش میکنند .
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
به یگانگی الله قسم کمتریل هست
اگر زود محو شد بخار ناشی از سوخت موتور
اگر ماندگار شد و مثل ابر موند کمتریل‌ هست‌
سرچ کنید گوگل کمتریل چیست
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این پدیده احتمالا از چند روز پیش اتفاق می افته و کشف شده چون در ۵۰سال عمر دیدیم هواپیما رد بشه و بخار کنه ولی کمتر از ۱۰دقیقه از بین میره در ضمن هواپیماها موتور سیکلت نیستند تا در تمام جهات پرواز کنن ،،،روی تهران علنا نقش قالی میبینیم ،،،،،روی زمین هم اغلب مردم بیمار ،،،،مطلبتون کاملا علمی و پر بار بود
۱۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هیچ مشکلی ببار نمیآید زمانیکه از مسئله ای اطلاعاتی نداریم در باره آن صحبت کنیم کریدورهای پروازی را میشناسی دالانهای تقرب را چطور این خطوطی که میبینی مسیرهای پروازیست .با توجه به اتمام جنگ شرکتهای هوایی خارجی که مسیرهای پروازی از روی ایران را ترک کرده بودند یکی یکی در حال برگشت به مسیرهای پروازی از روی ایران هستند تا به امروز تعداد خیلی کمی به آسمان ایران برگشته اند که اگر همگی برگردند این خطوط سفید بخار بیشتر هم خواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۱:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
داداش گل‌های قالی رو خوب اومدی ?????️?
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
داداشم ،خواهرم اگه دقت کنید این پدیده همیشه در اوخر آبان تا اردیبهشت ماه هرسال مشهوده وای که شما ها همتون تمام چرت وپرتای اینستا را گوش میکنین و باور میکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
موشکم همین رد رو میذاره
۴
۱۴
پاسخ دادن
