در استان محروم لرستان، دست‌های مهربان خیران مدرسه‌ساز، تابلوهای امید را بر سردر ۱۶۲۳ مدرسه نصب کرده‌اند. این مدارس، که بیشتر در مناطق محروم و روستایی ساخته شده‌اند، گذرگاه روشنی برای رسیدن استعدادها به موفقیت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز لرستان گفت: خیران مدرسه‌ساز در استان لرستان از ابتدای تشکیل تاکنون، یک هزار و ۶۲۳ مدرسه را احداث کردند که بیشتر این مدارس در مناطق محروم و روستاها افتتاح شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

محمدعلی رضوی از افتتاح ۴۲ مدرسه در دو ماه اخیر خبر داد و افزود: در مهر و آبان امسال نیز ۴۲ مدرسه در لرستان افتتاح شد، تعدادی پروژه دیگر هم در حال تکمیل است که بعد از اتمام، توسط اداره کل نوسازی آموزش‌وپرورش لرستان تجهیز خواهد شد تا آماده حضور دانش‌آموزان باشند.

۶۵ پروژه آموزشی در دست اجرا

وی با اشاره به پروژه‌های جاری گفت: هم‌اکنون ۶۵ پروژه ساخت مدرسه در دست احداث قرار دارد. این تعداد پروژه در قالب حدود ۱۰۰ کلاس درس است که برخی از پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی با همکاری خیران مدرسه‌ساز و آموزش‌وپرورش ساخته می‌شود و برخی از پروژه‌ها هم به‌صورت کامل توسط خیران احداث می‌گردد.

رضوی از یک اقدام خیرخواهانه بزرگ برای جایگزینی مدارس سنگی خبر داد و تصریح کرد: در استان لرستان تعدادی مدرسه سنگی وجود دارد که اقداماتی برای جایگزینی آن‌ها انجام شده که بخشی از این مدارس، توسط یکی از خیران لرستانی احداث خواهد شد که قرار است ۴۰ مدرسه در قالب کلاس‌های یک یا دو کلاسه برای جایگزینی مدارس سنگی ساخته و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. این اقدام سبب می‌شود استعدادهای زیادی بتوانند با تحصیل، به موفقیت برسند.

وی با اشاره به کمبودهای موجود گفت: باتوجه‌به اینکه در برخی از مناطق استان لرستان، مشکل فضای آموزشی وجود دارد و فضای مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان وجود ندارد، از همین رو لازم است که پویش‌هایی برگزار شود و خیران کمک‌های خود را برای ساخت مدرسه تحویل دهند تا منجر به ایجاد فضای دانش برای دانش‌آموزان شود. مدرسه‌سازی یک کار بسیار ارزشمند و خداپسندانه است که شرایط تحصیل را برای دانش‌آموزان در مناطق دورافتاده مهیا می‌کند.

تأکید مدیرکل نوسازی بر نقش بی‌بدیل مردم و خیرین

یونس بهاروند، مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، با تأکید بر نقش مردم و خیرین در اجرای پروژه‌های آموزشی گفت: حمایت و مشارکت آنان سبب توسعه متوازن آموزشی استان می‌شود. پیشبرد پروژه‌های آموزشی با تکیه بر همراهی مردم و خیرین، مسیر توسعه متوازن آموزشی در استان را هموار می‌سازد و سبب دلگرمی مجموعه نوسازی مدارس در اجرای مأموریت‌های خود می‌شود.

وی همچنین بر تسریع در روند اجرای پروژه و رعایت دقیق استاندارد‌های فنی و ایمنی تأکید کرد.

برچسب ها: مدارس ، خیرین
