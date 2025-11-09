دادستان عمومی و انقلاب دورود گفت: دومین عضو شورای شهر دورود به اتهام فساد دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب دورود اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد اداری و تحقق عدالت و در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط دستگاه قضایی و همکاری نهادهای امنیتی، یکی از اعضای شورای شهر دورود به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد.

وی افزود: پرونده این فرد با جدیت در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف و فساد برخورد خواهد کرد. حفظ اعتماد عمومی و سلامت اداری از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ‌کس در برابر قانون مصونیت ندارد.

دادستان دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم گردد و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند

منبع: فارس

برچسب ها: شورای اسلامی شهر ، دستگیری
خبرهای مرتبط
استاندار ایلام:
یکی از آسیب های جدی شوراها طایفه گرایی است
فردا 12 بهمن اتوبوس‌های درون شهری یزد رایگان است
آموزش مهارت‌های اجتماعی لازمه رسیدن به جامعه ایمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عضو دیگری از شورای شهر دورود
سد بزرگی به نام زمین و تسهیلات؛ آرزوهای مسکن لرستانیان بلاتکلیف مانده
دست‌های مهربان؛ روایت ۱۶۲۳ مدرسه از جنس نیکوکاری
تجمیع ۱۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی در استان لرستان
کوچ پاییزی در لرستان؛ میهمانی که نیاز به مراقبت دارد
رشد ۱۲ هکتاری گلخانه‌های لرستان
ارتقای تحصیلی در مدارس عشایر لرستان
آخرین اخبار
دستگیری عضو دیگری از شورای شهر دورود
تجمیع ۱۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی در استان لرستان
رشد ۱۲ هکتاری گلخانه‌های لرستان
سد بزرگی به نام زمین و تسهیلات؛ آرزوهای مسکن لرستانیان بلاتکلیف مانده
ارتقای تحصیلی در مدارس عشایر لرستان
کوچ پاییزی در لرستان؛ میهمانی که نیاز به مراقبت دارد
دست‌های مهربان؛ روایت ۱۶۲۳ مدرسه از جنس نیکوکاری
کشاورزی لرستان زیر چتر بیمه؛ ۲۶۸۲ میلیارد ریال غرامت پرداخت می‌شود
فصل تازه برای "طلای سفید" لرستان؛ جهش ۸۰ میلیون دلاری در صنعت کود و کشاورزی
لرستان در آستانه گازرسانی کامل
چاه‌های نجات؛ هفت حلقه چاه برای غرب لرستان
کلنگ ثبت جهانی بر دامان فلک‌الافلاک؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در خرم‌آباد آرزوی دیرینه مردم لرستان را محقق می‌کند
پایان آبرسانی با تانکر به روستاهای بروجرد