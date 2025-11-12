باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که بازار محصولات پروتئینی نظیر گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ با نوساناتی روبروست و در بسیاری از موارد قیمت ها از مغازه به مغازه دیگر متفاوت است که همین امر با گلایه خانوارها روبرو شده است که با تشدید نظارت ها باید از گرانفروشی و التهابات بازار جلوگیری کرد.

آمارها حاکی از آن است که در ۶ ماهه امسال ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت معناداری داشته است و از طرفی تغییر نرخ ارز به مبادله و افزایش قیمت گوشت وارداتی، بازار داخل تحت تاثیر قرار دارد.

بسیاری از کارشناسان صنعت دام و طیور اذعان می کنند که امسال شرایط خشکسالی و کاهش تولید علوفه در مرتع، کمبود توزیع نهاده های دامی ناشی از مشکلات تخصیص ارز و حذف ارز ترجیحی واردات گوشت از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام شده و التهابات بازار محسوب می شود چراکه با افزایش بهای تمام شده محصول نمی توان انتظار توزیع با نرخ مصوب را داشت‌. این درحالی است که براساس آخرین مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ زنده درب واحدهای تولیدی ۸۷ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کنندگان ۹۲ هزار تومان تعیین شده است، درحالیکه گزارش ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ بالای ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتومان و مرغ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان عرضه می شود.

مجید حسنی مقدم مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد از اخذ مجوز واردات ۵.۵ میلیون تنی نهاده دامی خبر داد و گفت: هفته گذشته مجوز واردات ۲.۵ میلیون تن ذرت، ۱.۵ میلیون تن جو و ۱.۵ میلیون تن کنجاله سویا و دانه‌های روغنی اخذ شد که عرضه آن در قالب قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود.

حسنی مقدم با بیان اینکه هدف این اقدام جلوگیری از ایجاد وقفه در تامین خوراک دام و طیور و حفظ جریان پایدار تولید پروتئین در کشور است، افزود: واردکنندگان در قالب این قرارداد با ارایه ۱۰ درصد تضمین باید ظرف ۶۰ روز آینده این نهاده های دامی را وارد کشور کنند.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد تامین ارز به موقع برای کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی را از اولویت ها خواند و در عین حال خواستار همکاری سازمان راهداری در حمل و نقل این کالاها شد.

با توجه به آنکه کمبود نهاده دامی به چالش جدی پیش روی دامداران و مرغداران تبدیل شده است، انتظار می رود وزارت جهاد و بانک مرکزی با اتخاذ تمهیداتی هرچه سریع تر نهاده مورد نیاز را وارد کنند تا پایداری تولید در معرض خطر قرار نگیرد.

ضرورت واردات ۲۰ هزارتن گوشت با هدف تنظیم بازار

رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: براساس آمار در ۶ ماهه سال گذشته ۱۲۰ هزارتن گوشت قرمز وارد شد که با کاهش چشمگیر میزان واردات به بیش از ۲۷ هزارتن رسید.

به گفته وی، با کاهش واردات و برهم خوردن عرضه و تقاضا، تامین و توزیع دچار چالش شد که در نهایت این امر منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شد.

سالمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون میزان واردات به ۳۱ تا ۳۲ هزارتن رسیده است، درحالیکه برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نیاز است که ماهانه ۲۰ هزارتن گوشت وارد شود.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی با بیان اینکه واردات گوشت گرم محدود در حال انجام است، گفت: واردات گوشت گرم از پاکستان بصورت محدود روزانه ۲۰ تا ۳۰ تن در حال انجام است که این میزان رقمی نیست که بتواند بازار را تنظیم کند. همچنین روزانه ۶۰ تا ۱۰۰ تن گوشت منجمد دام سبک و ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت منجمد گوساله وارد می شود.

آینده روشنی پیش روی تولید و بازار تخم مرغ نیست

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه با بیان اینکه آینده روشنی پیش روی تولید و بازار تخم مرغ نیست، گفت: با استمرار روند فعلی تامین نهاده، قیمت هرشانه تخم مرغ به ۵۰۰ هزارتومان می رسد.

وی با بیان اینکه تغییری در وضعیت تامین نهاده های دامی ایجاد نشده است، افزود: در حال حاضر ۱۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغداران در سامانه بازارگاه عرضه می شود و کماکان ذرت و کنجاله سویا با نرخ های بالایی بدست مرغدار می رسد. حال مشکل تامین نهاده های دامی مربوط به ثبت سفارش یا تامین ارز یا هر دلیل دیگری که باشد، تنها به مرغدار و سفره مردم صدمه می زند.

کاشانی ادامه داد: با توجه به کمبود و گرانی نهاده های دامی تولیدکننده بشدت دچار خسران شده است چراکه گله های مرغدار بدلیل نبود ذرت و کنجاله سویا دچار آسیب شدند که در نهایت منجر به از دست دادن بخشی از تولید می شود که به سادگی این میزان کاهش تولید قابل بازگشت نیست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۷۷ تا ۷۸ هزارتومان و هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده را ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد.

بازار دام و گوشت در رکود به سر می برد

منصورپوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به بالابودن قیمت گوشت قرمز، بازار دام در رکود به سر می برد.

وی متوسط قیمت هرکیلو دام سبک و سنگین را ۳۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت هرکیلو لاشه در محدوده ۶۶۰ تا ۶۷۰ هزارتومان است که با نرخ ۸۵۰ هزارتومان در خرده فروشی ها توزیع می شود.

پوریان ادامه داد: امسال به رغم سال های گذشته استقبال چندانی از گوشت های وارداتی بدلیل حذف ارز یارانه و افزایش قیمت نیست.

رئیس شورای تامین کنندگان دام هدف از توزیع گوشت های وارداتی را کاهش تورم کالا اعلام کرد و افزود: امسال با حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت، توزیع کالا سبب افزایش تورم شد. این درحالی است که با کاهش قیمت به سطح سال گذشته مجدد تقاضا برای خرید در افزایش می یابد.

وی جمعیت دام سبک را در محدوده ۶۲ میلیون راس و دام سنگین ۸ میلیون و ۲۰۰ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار راس اعلام کرد.

پیش بینی کاهش ۲۰ درصدی تولید مرغ در اثر کمبود نهاده دامی

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: مرغداران بدلیل کمبود نهاده های دامی سالن ها زودتر از موعد مقرر تخلیه می کنند که از این حیث پیش بینی می شود ۲۰ درصد تولید مرغ کاهش یابد که این امر ممکن است تعادل میان عرضه و تقاضا برهم بزند.

به گفته وی، اگر نهاده به میزان کافی تامین نشود، حتی اگر جوجه ریزی هم به میزان پیش بینی تولید برسد، بازهم بدلیل عدم وزن گیری کامل گله ها و تخلیه زودهنگام واحدها ممکن است کاهش تولید داشته باشیم.

اسداله نژاد ادامه داد: بنابر آمار در مهرماه ۱۵۹ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت و در آبان ماه تاچندروز گذشته ۸۶ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد، گفتنی است ماه قبل با احتساب ۱۵۹ میلیون قطعه جوجه ریزی ۲۷۰ هزارتن تولید گوشت مرغ خواهیم داشت که با استمرار شرایط فعلی تخلیه زودهنگام گله ها و عدم تامین نهاده پیش بینی می شود که تولید مرغ ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد و در ادامه جوجه ریزی را دچار چالش کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر هرکیلو مرغ زنده با نرخ مصوب و حداکثر ۵ درصد تلورانس عرضه می شود، گفتنی است در تهران قیمت مرغ گرم نوساناتی دارد که ارتباطی به مرغدار ندارد.

با توجه به آنکه زمان زیادی از افزایش قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ نگذشته است، اما متاسفانه هیچ یک از محصولات با نرخ مصوب عرضه نمی شود که تولیدکنندگان افزایش قیمت تمام شده ناشی از کمبود نهاده دامی را عامل اصلی این التهابات مطرح می کنند که استمرار این روند نتیجه ای جزء کوچک شدن سفره خانوار ندارد که انتظار می رود مشکلات تامین نهاده در راستای پایداری تولید و بازگشت آرامش به بازار هرچه سریع تر مرتفع شود.