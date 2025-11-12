باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به چالشهای آموزشی و بهداشتی استان اظهار کرد: «در سالهای اخیر تعداد فارغالتحصیلان دانشگاه به شکل محسوسی کاهش یافته است و متأسفانه شاهد کماقبالی دانشجویان به رشتههای پایه مانند علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط و پرستاری هستیم. این روند در بلندمدت میتواند نظام سلامت استان را با کمبود نیروی متخصص در بخشهای کلیدی مواجه سازد.»
وی با اشاره به وضعیت موجود نیروی انسانی در حوزه سلامت استان افزود: «در حال حاضر به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک مراقب سلامت و به ازای هر ۳۰۰۰ نفر یک پزشک خانواده در لرستان فعالیت میکند. این در حالی است که استانداردهای جهانی، نسبت بالاتری از نیروی انسانی به جمعیت را پیشنهاد میکنند؛ بنابراین ما با کمبود نیرو، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، روبهرو هستیم.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: «در شهرهای نورآباد، ازنا و الیگودرز، طرح نظام ارجاع بهصورت پایلوت اجرایی شده است و نتایج اولیه نشان میدهد که این طرح میتواند در بهبود کیفیت خدمات و کاهش بار مراجعات مستقیم به پزشکان متخصص نقش مؤثری داشته باشد. با این حال، برای توسعه کامل این طرح در سطح استان نیازمند زیرساختهای فناوری، آموزش گستردهتر پزشکان خانواده و افزایش انگیزه شغلی نیروهای بهداشتی هستیم.»
امیری در پایان با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای جذب و آموزش دانشجویان علوم پزشکی گفت: «اگر برای رشتههای پایه برنامهریزی جدی صورت نگیرد، در آینده نزدیک با خلأ نیروی متخصص در بخشهای مادر نظام سلامت روبهرو خواهیم شد. حمایتهای مادی و معنوی از دانشجویان و اصلاح نظام توزیع نیرو میتواند بخش مهمی از این مشکل را برطرف کند.»