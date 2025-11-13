باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امید برج می‌تواند به نقطه‌ای برای تمرکز فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی تبدیل شود؛ جایی برای برگزاری جشنواره‌های موسیقی لری، همایش‌های هنری، و حتی رویداد‌های ملی.

اگر این پروژه به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند نمونه‌ای از توسعه‌ی فرهنگی و اقتصادی هم‌زمان باشد الگویی که استان‌های دیگر نیز به آن نیاز دارند.

در میان کوه‌های سترگ زاگرس، جایی که تاریخ و طبیعت در هم تنیده‌اند، سازه‌ای در حال شکل‌گیری است که نامش خود گویای فلسفه‌ی وجودی آن است: برج امید لرستان. برجی که نه تنها قرار است جلوه‌ای از معماری مدرن در قلب لرستان باشد، بلکه می‌خواهد روایتگر روح ایستادگی، پویایی و امید مردمی باشد که قرن‌ها در دل این سرزمین زندگی کرده‌اند.

تحویل برج امید تا قبل از پایان سال

استاندار لرستان پیش از این در جمع خبرنگاران گفت: سالهاست برج امید بعنوان یک نماد حاکمیتی و اداری بعد از مهندس بازوند تعطیل شده ولی امروز به صورت دو شیفت با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قبل از پایان سال تحویل داده می‌شود تا علاوه بر کاهش ترافیک مرکز استان، این نماد شهری نیز ساخته شود.

شاهرخی افزود: بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور و موازی حافظ، اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای مطالعات سفیدکوه.

ادامه ساحلی از پارک شاپوری به سمت فرودگاه، برقراری پرواز‌های بین المللی و استقرار ایرلاین از جمله اقداماتی است که هم اکنون نیز در حال انجام است و با همت شهرداری خرم آباد، شاهد تحولات خوبی در مرکز استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: امیدواریم حاصل دغدغه‌های کمیته بانوان و این کار‌ها منجر به ارتقا جایگاه زنان در جامعه شود تا زنان در نقش‌های مختلف نقش آفرینی کنند، زیرا جنسیت‌ها باید در کنار هم موجب اعتلای جامعه شوند.

برج امید لرستان، اگرچه هنوز در مسیر تکامل و ساخت است، اما معنای آن فراتر از بتن و فولاد است. این برج می‌خواهد ایستادگی کوه را با پویایی انسان درآمیزد، و پیام دهد که امید نه در سخن، که در عمل و سازندگی متجلی می‌شود. لرستان، این سرزمین صخره و صداقت، با این برج می‌خواهد فریاد بزند که آینده از دل همین خاک برمی‌خیزد.