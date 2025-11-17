رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی به بازار‌های هدف صادر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به شیوع تب برفکی و کمبود نهاده های دامی، میزان شیر دریافتی کارخانجات کاهش یافته است که بهمین خاطر تمهیداتی مبنی بر محدودیت صادرات شیرخشک و پنیر اولیه اتخاذ شده است تا مجدد شرایط به روال سابق بازگردد.

به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای سال به طور متوسط  ۱۵ تا ۱۷ هزارتن شیرخشک صادر شده که بدلیل وضعیت موجود در راستای تعدیل بازار داخل صادرات ماهانه به ۱۲ هزارتن کاهش می یابد.

سلیمی مصرف سالانه کشور را ۸۰ هزارتن شیرخشک اعلام کرد و افزود: در ۶ ماهه اول امسال ۱۴۰ هزارتن شیرخشک تولید شد که ۱۰۰ هزارتن با ارزش ۲۰۰ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر و ۴۰ هزارتن در داخل مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی ادامه داد: در ۶ ماهه دوم سال پیش بینی می شود که ۷۲ هزارتن شیرخشک صادر شود.

وی با بیان اینکه توان تولید و تامین شیرخشک پایه نوزاد داریم، گفت: محدودیتی در تولید شیرخشک پایه نوزاد نداریم و با توجه به کاهش تولید ناشی از شیوع بیماری تب برفکی و کمبود نهاده، دیگر دپویی از شیرخشک در کارخانجات نداریم.

برچسب ها: تولید شیرخشک ، قیمت شیرخشک ، صادرات شیرخشک
خبرهای مرتبط
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ + فیلم
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
آخرین اخبار
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ + فیلم
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط هفته
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم