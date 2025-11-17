باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به شیوع تب برفکی و کمبود نهاده های دامی، میزان شیر دریافتی کارخانجات کاهش یافته است که بهمین خاطر تمهیداتی مبنی بر محدودیت صادرات شیرخشک و پنیر اولیه اتخاذ شده است تا مجدد شرایط به روال سابق بازگردد.

به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای سال به طور متوسط ۱۵ تا ۱۷ هزارتن شیرخشک صادر شده که بدلیل وضعیت موجود در راستای تعدیل بازار داخل صادرات ماهانه به ۱۲ هزارتن کاهش می یابد.

سلیمی مصرف سالانه کشور را ۸۰ هزارتن شیرخشک اعلام کرد و افزود: در ۶ ماهه اول امسال ۱۴۰ هزارتن شیرخشک تولید شد که ۱۰۰ هزارتن با ارزش ۲۰۰ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر و ۴۰ هزارتن در داخل مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی ادامه داد: در ۶ ماهه دوم سال پیش بینی می شود که ۷۲ هزارتن شیرخشک صادر شود.

وی با بیان اینکه توان تولید و تامین شیرخشک پایه نوزاد داریم، گفت: محدودیتی در تولید شیرخشک پایه نوزاد نداریم و با توجه به کاهش تولید ناشی از شیوع بیماری تب برفکی و کمبود نهاده، دیگر دپویی از شیرخشک در کارخانجات نداریم.