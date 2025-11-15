باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای پس از درگذشت سید مصطفی خمینی، فضای حوزه علمیه قم آکنده از خشم و اندوه بود. گفتگوهای خصوصی طلاب و روحانیون از سوگواری فراتر رفت و به نقدهای تند علیه حکومت پهلوی و دربار تبدیل شد؛ نقدهایی که ساواک آن‌ها را با دقت ثبت کرد، اما نتوانست جلوی خیزش سیاسی نهفته در همان حجره‌های کوچک را بگیرد.

«ساعت ۱۰۰۰ روز ۵۶/۸/۱۵ شیخ علی انصاری پیشنماز مسجد حاج خدا کرم و سید حسین یکتاپری پیشنماز مسجد کیائیان و نامبرده بالا در حجره دوم در حیاط دوم مدرسه آخوند ملاعلی نشسته و هنگامیکه صحبت از فوت سید مصطفی خمینی بمیان آمد، یاد شده فوق اظهار داشت در اینجا هم میخواستیم در مسجد جامع فاتحه بگیریم و اعلامیه هم نوشتیم ولی دستگاه یزید زمان حاضر، برای مجلس فاتحه التزام خواست و در فکر شیطنت بودند که التزام بگیرند و بعد یکنفر از بچه‌های شیر و خورشید که پدر ندارند و فرزند مادر ایشان هستند در مجلس بیاید و با تحریک سر و صدا راه بیاندازد و در نتیجه التزام دهنده را بیچاره کنند مگر فرعون کردای که مردک... بی عاطفه گفته علما میخواهند من لباس سرخ بدرم را بتن کنم، سپس یکی از حاضرین اظهار داشت حاج آقا شما در آنموقع بروید با لباس سرخ در ایران چه نقشی را ایفا کرد که محققی پاسخ داد فاحشگی و بی عفتی را در ایران گسترش داد بحمداله که فقط در خاندان خودش باقی مانده و از جامعه دیگران رخت بربست و اگر آنطور هم نمیآمد مگر نشنیده‌اید که نوشته بودند فرح ۲۴ ساعت با یکنفر رئیس جمهوری آمریکا خلوت کرده، مگرمون عمه فرح که نبود این فاحشگی نیست؟ و در اینجا شخصی بنام سید هادی وارد شد و صحبت را قطع نمود و چون وقت نماز ظهر بود جلسه از هم پاشیده شد»

منبع: کافه تاریخ