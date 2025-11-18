باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر معتمدی، مسئول امور بیمه محصولات کشاورزی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از ابعاد تکاندهنده بحران خشکسالی در استان خبر داد و تأکید کرد که آنچه امسال بر سر کشاورزی لرستان آمده، در سالهای اخیر بیسابقه و هشداردهنده بوده است.
وی با اشاره به گسترش عجیب و فراتر از انتظار خشکسالی امسال گفت: «خشکسالی به شکل گسترده و کمسابقهای بسیاری از محصولات کشاورزی استان را از بین برده و خساراتی برجا گذاشته که حتی کارشناسان نیز آن را نگرانکننده توصیف میکنند.»
معتمدی با اعلام رقم ۲۸۰ میلیارد تومان غرامت برآوردشده برای خسارات وارده، افزود: «این رقم فقط یک عدد نیست؛ زنگ خطر جدی برای آینده کشاورزی لرستان است و نشان میدهد که چه حجم عظیمی از مزارع، باغها و دامنه تولید محصولات دچار آسیب شدهاند.»
وی همچنین از اقدامهای صورتگرفته برای حمایت از کشاورزان آسیبدیده خبر داد و گفت:«تا این لحظه ۶۵ میلیارد تومان غرامت به حساب کشاورزان واریز شده و روند پرداختها همچنان با جدیت ادامه دارد. تلاش میکنیم هیچ کشاورزی در این شرایط سخت، بدون پشتوانه و حمایت رها نشود.»