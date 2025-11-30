رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از بازنگری اسناد ملی، اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه خدمات ویژه سالمندان در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مژگان رضازاده، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح مهم‌ترین اقدامات سیاستی، ساختاری و اجرایی این دبیرخانه پرداخت.

اصلاح ساختار‌ها و قوانین

وی گفت: در راستای افزایش کارآمدی شورای ملی سالمندان، تاکنون ۱۰ جلسه تخصصی با حضور خبرگان برگزار کرده‌ایم که نتیجه آن بازنگری در ساختار و وظایف شورا بوده است.

وی افزود: بازنگری سند ملی سالمندان نیز در سطح ملی درحال انجام است. برای این منظور ۱۰ جلسه خبرگانی، ۳۴ جلسه تخصصی با دستگاه‌های عضو و ۵ جلسه مشورتی با کارشناسان استانی برگزار شده است. همچنین دو میزگرد علمی در مهرماه امسال در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

رضازاده ادامه داد: تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از حقوق سالمندان نیز در دستور کار قرار دارد. تاکنون ۱۰ جلسه خبرگانی و ۴ جلسه تخصصی با مدیران حقوقی دستگاه‌ها برگزار شده و دو میزگرد تخصصی دیگر نیز ۱۳ مهرماه در دانشگاه تهران برنامه‌ریزی شده است.

برنامه‌های اجتماعی و اجرایی برای سالمندان

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: طرح شهر دوستدار سالمند با الگوگیری از سازمان جهانی بهداشت در حال اجراست و ۱۶ مرکز استان از جمله اصفهان، گیلان، تهران، یزد و کرمان به این طرح پیوسته‌اند.

وی عنوان کرد: در طرح توانمندسازی زنان سالمند تنها، تاکنون ۵۱ هزار و ۳۰۰ زن بالای ۵۰ سال در ۱۷ استان شناسایی و آموزش دیده‌اند.

وی ادامه داد: در طرح "سلام سلامت اجتماعی محله‌محور" هم ۱۲۱ تسهیلگر آموزش دیده‌اند تا خدمات اجتماعی، سبک زندگی سالم، بهداشت روان و مهارت‌های زندگی را در سطح محله‌ها ارائه دهند.

رضازاده گفت: آموزش مدیریت بحران ویژه مراکز سالمندی نیز از برنامه‌های مهم ماست که تاکنون ۶ دوره حضوری و ۵ وبینار برای بیمارستان‌ها و دهکده‌های سالمندی برگزار شده است.

وی افزود: در حوزه آموزش مراقبین نیز ۲۷۵۰ مراقب رسمی و ۱۰ هزار و ۴۰۰ مراقب خانوادگی دوره‌های توانمندسازی را گذرانده‌اند.

وی بیان کرد: برنامه اشتغال سالمندی در پنج استان پایلوت از جمله خوزستان، اصفهان و همدان اجرا می‌شود و دبیرخانه اشتغال سالمندان نیز در همدان راه‌اندازی شده است.

خدمات جدید برای افزایش دسترس‌پذیری

رضازاده افزود: با همکاری پیشخوان دولت، سازوکاری طراحی شده تا خدمات مورد نیاز سالمندان کم‌توان و تنها به صورت درِ منزل ارائه شود؛ اقدامی که می‌تواند بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش دهد.

اقدامات ویژه در شرایط بحران

وی گفت: برای ارتقای تاب‌آوری سالمندان در بحران‌ها، تولید محتوای آموزشی، برگزاری جلسات آنلاین، ایجاد گروه‌های هم‌افزایی و طراحی چهار بسته آموزشی تخصصی برای گروه‌های مختلف انجام شده است.

رضازاده خاطر نشان کرد: دبیرخانه شورای ملی سالمندان با تمرکز بر اصلاح ساختار، توسعه خدمات و توانمندسازی سالمندان، مسیر حمایت پایدار از این قشر را دنبال می‌کند و تقویت مشارکت‌های محلی و بین‌بخشی، اولویت ما برای آینده است.

برچسب ها: سالمندان کشور ، بهبود زندگی ، رفاه سالمندان
