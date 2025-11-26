با وجود آنکه هواپیما نماد اتصال جهانی و سرعت در عصر مدرن است، اما تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد مردم جهان هنوز حتی یک‌بار هم تجربه پرواز نداشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود آنکه هواپیما نماد اتصال جهانی و سرعت در عصر مدرن است، اما تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد مردم جهان هنوز حتی یک‌بار هم تجربه پرواز نداشته‌اند؛ آماری که شکاف عمیق میان رشد صنعت هوانوردی و دسترسی واقعی مردم جهان را آشکار می‌کند.

برآوردهای جدید از وضعیت استفاده جهانی از حمل‌ونقل هوایی تصویر قابل‌تأملی از نابرابری در دسترسی به پرواز ارائه می‌دهد. با وجود آن که جمعیت جهان به بیش از ۸.۱ میلیارد نفر رسیده، حدود ۶.۴۸ میلیارد نفر معادل ۸۰ درصد کل جمعیت تاکنون حتی یک‌بار هم سوار هواپیما نشده‌اند. این آمار بر پایه داده‌های تاریخی و پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که پرواز، برخلاف تصور عمومی، همچنان تجربه‌ای محدود و عمدتاً مختص اقلیت جهان است.این فاصله بزرگ میان ظرفیت صنعت هوانوردی و میزان واقعی استفاده مردم، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و ساختاری دارد. هزینه بالای بلیت هواپیما همچنان یکی از مهم‌ترین موانع است؛ در بسیاری از کشورها حتی پروازهای داخلی برای بخش بزرگی از جامعه از نظر مالی قابل‌دسترس نیست. علاوه بر این، میلیون‌ها نفر در مناطق روستایی و دور از مراکز شهری زندگی می‌کنند که فاقد زیرساخت فرودگاهی مناسب هستند و به همین دلیل سفر هوایی هیچ‌گاه بخشی از نیاز روزمره یا توان اقتصادی آنان نبوده است.آمارها نشان می‌دهد حتی در یک سال عادی، حدود ۹۰ درصد مردم جهان هیچ پروازی انجام نمی‌دهند؛ به این معنا که بخش بزرگی از کسانی که در زندگی خود تجربه پرواز داشته‌اند نیز تنها یک یا دو بار از هواپیما استفاده می‌کنند. در مقابل، بخش بسیار کوچکی از جمعیت جهان که عمدتاً شامل مسافران تجاری و گردشگران بین‌المللی است، سهم قابل‌توجهی از کل پروازها را به خود اختصاص می‌دهد.

این واقعیت پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و گردشگری دارد. مناطقی که زیرساخت حمل‌ونقل هوایی محدود دارند، معمولاً با رشد کندتر، فرصت‌های کمتر و تبادل فرهنگی محدود روبه‌رو هستند. دسترسی نابرابر به خطوط هوایی همچنین بر توزیع فرصت‌های آموزشی، شغلی و همکاری‌های بین‌المللی تأثیر مستقیم دارد.از سوی دیگر، اثرات زیست‌محیطی صنعت هوایی نیز در این آمارها دیده می‌شود. در حالی که میلیون‌ها نفر هرگز پرواز نکرده‌اند، بخش کوچکی از جمعیت جهان با پروازهای مکرر، سهم اصلی را در انتشار کربن این صنعت بر دوش دارند. این نابرابری، به موضوعی مهم در بحث عدالت اقلیمی تبدیل شده است.با این حال، روند افزایش «مسافران تازه‌وارد» ادامه دارد. شرکت بوئینگ پیش‌بینی کرده بود که تنها در آسیا سالانه حدود ۱۰۰ میلیون نفر برای نخستین‌بار تجربه پرواز را پشت سر می‌گذارند؛ روندی که نشان می‌دهد دسترسی به حمل‌ونقل هوایی آهسته اما پیوسته در حال گسترش است.مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که پرواز، برخلاف تصور عمومی، هنوز تجربه‌ای جهانی نشده و برای میلیاردها انسان در سراسر دنیا همچنان یک رؤیا یا تجربه‌ای دست‌نیافتنی است؛ موضوعی که سیاست‌گذاران، شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای بین‌المللی باید در برنامه‌ریزی‌های آینده صنعت هوانوردی به آن توجه جدی داشته باشند.

منبع: فارس

برچسب ها: مسافرت هوایی ، سفر با هواپیما
خبرهای مرتبط
راز پنهان غذای هواپیما؛ چرا وعده‌های پروازی چندان بی‌خطر نیستند؟
چرا باید از خوردن غذای هواپیما اجتناب کنید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چرا بوی کاج حال ما را بهتر می‌کند؟
اینستاگرام چطور غذا را بی‌مزه می‌کند؟
ماجرای گزارش‌های جعلی/ وقتی چت‌جی‌پی‌تی به جای مأمور پلیس گزارش می‌نویسد
رویای کپی کردن مغز انسان
چرا غرب، اوکراین را فدای اسرائیل کرد؟/ پشت پرده تغییر مسیر تسلیحات
«طلای خونین»؛ چگونه ثروت ملی سودان، قاتل جان مردم شد؟
فرمولی که کشور را در برابر آمریکا «آسیب‌ناپذیر» کرد
آخرین اخبار
«طلای خونین»؛ چگونه ثروت ملی سودان، قاتل جان مردم شد؟
فرمولی که کشور را در برابر آمریکا «آسیب‌ناپذیر» کرد
چرا غرب، اوکراین را فدای اسرائیل کرد؟/ پشت پرده تغییر مسیر تسلیحات
رویای کپی کردن مغز انسان
اینستاگرام چطور غذا را بی‌مزه می‌کند؟
ماجرای گزارش‌های جعلی/ وقتی چت‌جی‌پی‌تی به جای مأمور پلیس گزارش می‌نویسد
چرا بوی کاج حال ما را بهتر می‌کند؟
راز نقطه‌های مشکی روی شیشه جلو ماشین چیست؟
سفر با هواپیما؛ تجربه‌ای که میلیاردها نفر هنوز از آن محروم‌اند
سوسک‌های حمام هوای خانه را با سموم باکتریایی آلوده می‌کنند
رفتار مردم در حضور «بتمن» بهتر می‌شود!
واکنش امام به فرمانده‌ای که اسرای دشمن را نکشت
افراد متأهل بیشتر از مجردها وزن اضافه می‌کنند
اشتباه تایپی که ۱.۸ تریلیون دلار می‌ارزد
آیا نئاندرتال‌ها باورهای دینی داشتند؟
وقتی ایران به داد جنگل‌های ترکیه رسید