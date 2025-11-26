باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود آنکه هواپیما نماد اتصال جهانی و سرعت در عصر مدرن است، اما تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد مردم جهان هنوز حتی یک‌بار هم تجربه پرواز نداشته‌اند؛ آماری که شکاف عمیق میان رشد صنعت هوانوردی و دسترسی واقعی مردم جهان را آشکار می‌کند.

برآوردهای جدید از وضعیت استفاده جهانی از حمل‌ونقل هوایی تصویر قابل‌تأملی از نابرابری در دسترسی به پرواز ارائه می‌دهد. با وجود آن که جمعیت جهان به بیش از ۸.۱ میلیارد نفر رسیده، حدود ۶.۴۸ میلیارد نفر معادل ۸۰ درصد کل جمعیت تاکنون حتی یک‌بار هم سوار هواپیما نشده‌اند. این آمار بر پایه داده‌های تاریخی و پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که پرواز، برخلاف تصور عمومی، همچنان تجربه‌ای محدود و عمدتاً مختص اقلیت جهان است.این فاصله بزرگ میان ظرفیت صنعت هوانوردی و میزان واقعی استفاده مردم، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و ساختاری دارد. هزینه بالای بلیت هواپیما همچنان یکی از مهم‌ترین موانع است؛ در بسیاری از کشورها حتی پروازهای داخلی برای بخش بزرگی از جامعه از نظر مالی قابل‌دسترس نیست. علاوه بر این، میلیون‌ها نفر در مناطق روستایی و دور از مراکز شهری زندگی می‌کنند که فاقد زیرساخت فرودگاهی مناسب هستند و به همین دلیل سفر هوایی هیچ‌گاه بخشی از نیاز روزمره یا توان اقتصادی آنان نبوده است.آمارها نشان می‌دهد حتی در یک سال عادی، حدود ۹۰ درصد مردم جهان هیچ پروازی انجام نمی‌دهند؛ به این معنا که بخش بزرگی از کسانی که در زندگی خود تجربه پرواز داشته‌اند نیز تنها یک یا دو بار از هواپیما استفاده می‌کنند. در مقابل، بخش بسیار کوچکی از جمعیت جهان که عمدتاً شامل مسافران تجاری و گردشگران بین‌المللی است، سهم قابل‌توجهی از کل پروازها را به خود اختصاص می‌دهد.