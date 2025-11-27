درحالی‌که در بیشتر کاربران ایرانی نشانه‌های اعتیاد به فضای مجازی دیده می‌شود، پژوهش تازه‌ای در نشریه JAMA Network Open نیز نشان می‌دهد که حتی یک هفته دوری از اینستاگرام و تلگرام می‌تواند افسردگی و اضطراب را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «یک هفته دوری از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به کاهش افسردگی، اضطراب و بی‌خوابی در جوانان منجر شود…» این نتیجه پژوهشی است که در نشریه JAMA Network Open چند روز گذشته منتشر شده است.

پیشنر نیز تحقیقات دانشگاه هیوستن در سال ۲۰۱۲ حاکی از ارتباط معنادار بین افسردگی و مدت زمان استفاده از فیس‌بوک بود. در سال ۲۰۱۷ نیز مطالعات نشان داد میزان زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ارتباط مستقیم با انزوا و جمع‌گریزی است.

پژوهش نشریه JAMA Network Open آمده است که ۳۷۳ جوان ۱۸ تا ۲۴ساله پس از دو هفته استفاده معمول از شبکه‌های اجتماعی، وارد یک دوره یک‌هفته‌ای ترک یا سم‌زدایی دیجیتال (دیتاکس) شدند. 

ارزیابی‌ها نشان داد ۲۵ درصد کاهش افسردگی، ۱۶ درصد کاهش اضطراب و ۱۵ درصد بهبود بی‌خوابی گزارش شده است؛ نشانی از اثر قابل‌توجه یک وقفه کوتاه در استفاده از شبکه‌های اجتماعی. 

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند وابستگی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی تنها حاصل جذابیت محتوا نیست، بلکه محصول طراحی پلتفرم‌هاست. قابلیت‌هایی مانند اسکرول بی‌پایان، لایک‌ها و نوتیفیکیشن‌های مکرر، پاداش‌های فوری را در مغز تقویت کرده و نوجوان را به جست‌وجوی دائمی این محرک‌ها عادت می‌دهد؛ فرایندی که به‌تدریج به چرخه‌ای شبیه اعتیاد رفتاری تبدیل می‌شود.

طبق پژوهشی که در خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵) در نشریه JAMA منتشر شده است، نوع استفاده از صفحه‌نمایش اهمیت بیشتری از «صرفاً میزان ساعت استفاده» دارد؛ این پژوهش نشان داد نوجوانانی که الگوی استفاده اعتیادگونه مانند احساس ناتوانی در کنار گذاشتن گوشی، اضطراب هنگام قطع استفاده و تداوم استفاده برای فرار از مشکلات داشتند، دو تا سه برابر بیشتر از کسانی که چنین الگو‌هایی نداشتند، در معرض افکار یا رفتار‌های خودکشی قرار گرفتند.

خانم هاروارد عضو انجمن روان‌شناسی دانشگاه تگزاس تأکید می‌کند که شبکه‌های اجتماعی ذاتاً «بد» نیستند؛ بلکه محیطی هستند که هم امکان سوءاستفاده در آن وجود دارد و هم فرصت ارتباط با افراد هم‌سنخ و اشتراکات فراوان را فراهم می‌کنند. 

اما رامین رادفر، پژوهشگر بین‌المللی درمان اعتیاد و فارغ‌التحصیل UCLA کالیفرنیا، می‌گوید پرسه‌زدن در شبکه‌های اجتماعی هرچند در ظاهر بی‌خطر به نظر می‌رسد، اما می‌تواند درست مانند یک فرایند اعتیاد عمل کند و اگر مدیریت نشود، از انزوای اجتماعی و افت تمرکز گرفته تا افسردگی و اضطراب شدید را به‌دنبال داشته باشد.

دکتر جف لمبرت، روان‌شناس و پژوهشگر دانشگاه بِث انگلیس، با بیان اینکه پرهیز کوتاه‌مدت از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به بهبود فوری حال‌وهوا کمک کند، توصیه می‌کند که حتی یک وقفه کوتاه هم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت روان بگذارد؛ بنابراین می‌توان با تعیین زمان‌های مشخص برای سر زدن به شبکه‌های اجتماعی، خاموش‌کردن اعلان‌های غیرضروری، گذاشتن قانون‌های شخصی برای زمان‌های بدون موبایل و استفاده از فضای مجازی را بهتر مدیریت کرد.

منبع: فارس

برچسب ها: فضای مجازی ، افسردگی
خبرهای مرتبط
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
بلایی که استفاده بیش از حد از تیک تاک و اینستاگرام بر سر مغز می آورد
ورود ۱۶ ساله‌ها ممنوع! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتمادساز یا اعتمادسوز؟
هفت راز زوج ژاپنی برای استحکام بنیان خانواده
درخواست شفاعت آیت‌الله فیض از شهیدِ کتاب «تب ناتمام»
تماشای پاییز در پارک‌های تهران؛ از لویزان تا پردیسان
یک هفته بدون لایک و استوری، حالتان را عوض می‌کند!
آخرین اخبار
تماشای پاییز در پارک‌های تهران؛ از لویزان تا پردیسان
یک هفته بدون لایک و استوری، حالتان را عوض می‌کند!
هفت راز زوج ژاپنی برای استحکام بنیان خانواده
درخواست شفاعت آیت‌الله فیض از شهیدِ کتاب «تب ناتمام»
اعتمادساز یا اعتمادسوز؟
«طلای خونین»؛ چگونه ثروت ملی سودان، قاتل جان مردم شد؟
فرمولی که کشور را در برابر آمریکا «آسیب‌ناپذیر» کرد
چرا غرب، اوکراین را فدای اسرائیل کرد؟/ پشت پرده تغییر مسیر تسلیحات
رویای کپی کردن مغز انسان
اینستاگرام چطور غذا را بی‌مزه می‌کند؟
ماجرای گزارش‌های جعلی/ وقتی چت‌جی‌پی‌تی به جای مأمور پلیس گزارش می‌نویسد