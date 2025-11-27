باشگاه خبرنگاران جوان - تهران، کلان‌شهری پرهیاهو و پرشتاب، در پاییز چهره‌ای دیگر به خود می‌گیرد. برگ‌های زرد و نارنجی درختان، هوای خنک و نور ملایم عصرگاهی، پارک‌ها و باغ‌های شهر را به مقصد‌هایی متفاوت بدل می‌کنند؛ جایی برای قدم‌زدن، عکاسی، یا حتی یک مکث کوتاه در میان زندگی روزمره. در ادامه، چند نمونه از پارک‌های بزرگ و معروف تهران به شما معرفی می‌شود که هرکدام در پاییز حال‌وهوای خاصی دارند و می‌توانند مقصدی برای یک روز متفاوت باشند.

پارک جنگلی لویزان؛ ریه شمال‌شرقی تهران

پارک جنگلی لویزان با وسعتی بیش از هزار هکتار، یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های جنگلی تهران است. این پارک در شمال‌شرق شهر قرار دارد و پوشیده از درختان کاج و سرو است که در پاییز به رنگ‌های گرم درمی‌آیند. مسیر‌های کوه‌پیمایی سبک، آلاچیق‌ها و چشم‌انداز‌های وسیع، فضایی دل‌انگیز برای قدم‌زدن و پیک‌نیک خانوادگی فراهم می‌کنند. پاییز در لویزان با هوای خنک کوهستانی و برگ‌های رنگارنگ، تجربه‌ای آرامش‌بخش در دل طبیعت شهری است. این پارک به‌ویژه برای خانواده‌هایی که می‌خواهند یک روز کامل را در دل طبیعت سپری کنند، مقصدی مناسب است.

مکان: شمال شرق تهران، بزرگراه امام علی (ع)، بعد از خروجی بزرگراه شهید زین‌الدین، خروجی شیان.

پارک ملت؛ خاطره‌سازی در قلب شهر

پارک ملت در خیابان ولیعصر، یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین پارک‌های تهران است. این پارک با درختان چنار بلند، فضای باز، سینما و مجسمه‌های هنری، مقصدی محبوب برای خانواده‌ها و جوانان است. پاییز در پارک ملت حال‌وهوایی شاعرانه دارد؛ برگ‌های زرد و نارنجی درختان، نیمکت‌های کنار مسیر و نور ملایم عصرگاهی، فضایی عالی برای قدم‌زدن و عکاسی فراهم می‌کنند. این پارک، قلب تپنده‌ی خاطرات جمعی تهرانی‌هاست و بسیاری از مردم در عصر‌های پاییزی برای قدم‌زدن یا ورزش سبک به آنجا می‌روند.

مکان: خیابان ولیعصر، تقاطع بزرگراه نیایش.

پارک پردیسان؛ طبیعتی برای تفریح و آموزش

پارک پردیسان در غرب تهران قرار دارد و به عنوان «ریه پایتخت» شناخته می‌شود. این پارک وسیع با مسیر‌های دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی، مقصدی محبوب برای خانواده‌هاست. وجود مرکز بازپروری حیات‌وحش و موزه‌های محیط‌زیستی، پردیسان را به مکانی آموزشی–تفریحی تبدیل کرده است. پاییز در پردیسان با رنگ‌های گرم و هوای پاک، فرصتی برای تجربه‌ی طبیعت و یادگیری هم‌زمان فراهم می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند در این پارک علاوه بر لذت بردن از طبیعت، با گونه‌های جانوری و گیاهی ایران نیز آشنا شوند.

مکان: بزرگراه حکیم، جنب پل جلال آل احمد.

پارک نیاوران و مجموعه تاریخی نیاوران؛ پاییز در قاب تاریخ

در شمال تهران، مجموعه نیاوران با باغ‌های سرسبز و کاخ‌های سلطنتی پهلوی قرار دارد. پاییز درختان کهنسال چنار و کاج، همراه با معماری تاریخی، فضایی شاعرانه و فرهنگی می‌سازند. بازدید از کاخ‌ها و موزه‌ها در کنار قدم‌زدن در باغ، ترکیبی از تاریخ و طبیعت را به بازدیدکنندگان هدیه می‌دهد. پاییز در نیاوران فرصتی است برای لمس تاریخ در دل طبیعت رنگارنگ. این مجموعه نه‌تنها مقصدی گردشگری، بلکه بخشی از حافظه تاریخی تهران است که در پاییز جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند.

مکان: میدان باهنر یا نیاوران، انتهای شمالی خیابان پاسداران.

پارک جنگلی چیتگر؛ پاییز کنار دریاچه

پارک جنگلی چیتگر در غرب تهران، یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های جنگلی کشور است. این پارک با مسیر‌های دوچرخه‌سواری، باشگاه سوارکاری و نزدیکی به دریاچه چیتگر، مقصدی کامل برای یک روز گردش محسوب می‌شود. پاییز در چیتگر با هوای خنک و چشم‌انداز دریاچه، تجربه‌ای دلپذیر برای خانواده‌ها و ورزشکاران است. ترکیب جنگل و آب، فضایی متفاوت و آرامش‌بخش ایجاد می‌کند. بسیاری از گردشگران در عصر‌های پاییزی برای تماشای غروب خورشید به این پارک می‌آیند.

منبع: خبرآنلاین